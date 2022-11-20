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Збірна Катару стала першою в історії господаркою чемпіонату світу, яка програла у матчі-відкриття

Сьогодні 20:20 294 0
Збірна Катару стала першою в історії господаркою чемпіонату світу, яка програла у матчі-відкриття

Джерело - Чемпіон.

Збірна Катару поступилася команді Еквадору у матчі відкриття чемпіонату світу з футболу 2022 року у Катарі з рахунком 0:2 і стала першою збірною в історії чемпіонатів світу, яка поступилася у стартовій грі турніру.

Зазначимо, що господарі турнірів грають у матчі відкриття з 2006 року. Тоді збірна Німеччини обіграла команду Коста-Рики (4:2). 2010 року ПАР зіграв унічию з Мексикою (1:1), 2014 року Бразилія обіграла Хорватію (3:1), а 2018 року Росія розгромила Саудівську Аравію (5:0).

Завтра, 21 листопада, на чемпіонаті світу з футболу відбудеться три матчі, в одному з яких зіграють суперники сьогоднішніх команд по групі А - Сенегал та Нідерланди. Початок матчу о 18:00. 

У наступному турі, 25 листопада, збірна Еквадору зіграє з Нідерландами, а Катар - із Сенегалом.

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