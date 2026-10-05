Снігур – Андрєєва в 1/8 фіналу турніру в Пекіні: чергова серія україно-російського тенісного протистояння
6 жовтня відбудеться поєдинок 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Пекіні між українкою Дар'єю Снігур та "нейтральною" Міррою Андрєєвою.
24-річна киянка дебютує на "тисячнику" в столиці Китаю і вперше в кар'єрі дісталася до четвертого кола змагання такого рівня.
Суперниця Снігур, попри те, що на 5 років молодша, вже має у своєму активі перемогу на турнірі Grand Slam та два титули WTA 1000. Останні півтора року Андрєєва перебуває у топ-10 світового рейтингу.
Що може протиставити українка спортсменці з тенісної еліти, будемо розбиратися.
Дар'я Снігур, 46 ракетка світу, 24 роки
Снігур має за плечима успішні виступи в юніорському тенісі, де вона пройшла усі щаблі розвитку. На командному чемпіонаті світу в категорії U-14 Дар'я разом із Мартою Костюк та тезкою Лопатецькою ставали переможницями.
Те покоління наших юних тенісисток взагалі було дуже талановитим. На жаль, кар'єра Лопатецької фактично завершилася через важку травму коліна. Костюк дуже рано перейшла з юніорського тенісу в дорослий і поточного сезону нарешті дісталася топ-10 рейтингу WTA.
Але то Марта з її шаленими талантом та "фізикою".
Снігур розвивалася поступово. 2019 рік став для неї найкращим в юніорах. Півфінал Australain Open, чвертьфінал Ролан Гаррос, перемога на улюбленій вімблдонській траві та фінал Підсумкового турніру привели Дар'ю на другому місце юніорського рейтингу.
Настав час переходу до дорослого тенісу, і він виявився болючим. Справа в тому, що Снігур дуже бракувало фізичної потужності. А в сучасних реаліях гри це один з найголовніших факторів, які ведуть до успіху. Достатньо лише згадати двох перших ракеток світу.
Дар'ї з її тендітністю за всього вміння розкладати м'ячі по бокових лініях довелося вкрай важко. По-іншому й бути не могло з першою подачею в районі 130 км/год, яка давала суперницям можливості забивати цвяхи одразу з прийому. Чимало років Снігур провела у другій сотні рейтингу, граючи здебільшого турніри ITF і кваліфікації мейджорів.
Все змінилося поточного сезону.
Точніше, головна зміна для Дар'ї сталася рік тому, коли її тренером став чоловік знаменитої польки Агнешки Радванської – Давид Цельт. Десь це можна порівняти з важливістю для Марти Костюк Сандри Заневської.
Ніби кардинальних змін у грі Снігур не відбулося. Вона не стала значно різноманітнішою в діях і зберегла свою незвичну і десь навіть дивну техніку виконання ударів. Але всі технічні елементи тенісистка стала виконувати якісніше і в ударах з'явилася певна сила. Найкраще це видно по першій подачі, яка може летіти і направлено, і зі швидкістю до 160 км/год. Іноді прорізаються навіть ейси (абсолютно фантастична річ для Дар'ї дворічної давнини).
Одразу з'явилися результати.
Снігур звично розпочала сезон із турнірів рівня нижчого від WTA. У лютому на челенджері в Оейраші українка здобула титул і зуміла дійти з кваліфікації до півфіналу змагання WTA 250 у Клуж-Напоці. Березнева перемога на турнірі ITF у Словенії дозволила Дар'ї у 24 роки дебютувати у топ-100 рейтингу. Цих успіхів було досягнуто на хардовому покритті.
Грати на ґрунті Снігур не любить з дитинства, однак у Мадриді та на Ролан Гаррос тенісистка доходила до другого кола, що допомогло продовжувати підніматися в жіночому табелі про ранги.
Найбільшу перемогу в 2026 році Дар'я здобула на старті улюбленого Вімблдона, обігравши в атакувальному стилі Еліну Світоліну. У Британії киянка дісталася до третього кола.
Далі був достатньо несподіваний фінал турніру WTA 250 у Празі і підйом до топ-50 світового рейтингу. Скажемо відверто: мало хто навіть зі спеціалістів сподівався побачити Снігур так високо.
Американська хардова серія Дар'ї не вдалася, і ось вона вперше приїхала на азійські "тисячники". Раніше у цю пору року спортсменка виступала на турнірах ITF у Європі, не бачачи сенсу їхати до Китаю грати кваліфікації великих змагань із сумнівними перспективами.
Зараз же Снігур стартувала з основи й у першому колі мала великі проблеми проти якраз кваліфаєрки з Польщі Кави. У вирішальному сеті українці вдалося відігратися з 0:3 і 2:4.
Значно серйознішій суперниці, італійці Паоліні, Дар'я теж програла перший сет і двічі поступалася з брейком у другому. І тут Снігур вдалося знайти ключі до опонентки. У третій партії представниця топ-20 змушена була майже виключно захищатися, причому без особливого успіху.
У третьому колі українці пощастило з жеребом, адже на такій стадії змагань зустрітися з тенісисткою з кінця першої сотні рейтингу є серйозним фартом. Австралійку Престон Снігур просто не помітила, розправившись із нею за 47 хвилин і віддавши тій за матч лише один гейм.
Тепер Дар'ї, яка вперше в кар'єрі дісталася до 1/8 фіналу "тисячника", доведеться зіграти проти елітної й принципової суперниці, представниці країни-агресорки.
Мірра Андрєєва, 19 років, 5 ракетка світу
Молода тенісистка заявила про себе на високому рівні дуже рано. Минулого сезону в 17-річному віці вона виграла два поспіль турніри WTA 1000 в Дубаї та Індіан-Веллсі. З весни 2025-го Андрєєва не залишає межі першої десятки рейтингу.
Поточного сезону в активі "нейтралки" три титули. У січні вона стала переможницею змагання WTA 500 в Аделаїді, а у квітні виграла турнір аналогічної категорії в Лінці.
Найголовнішим її успіхом не лише у 2026 році, а взагалі в кар'єрі став тріумф на Ролан Гаррос. Там Андрєєвій пощастило не зустрітися з жодною представницею топ-10, а у півфіналі вона впевнено обіграла Марту Костюк. Хоча, якщо називати речі своїми іменами, українка програла в першу чергу сама собі.
Після Вімблдона особливих успіхів Мірра не мала. Вона виступає на великій кількості турнірів, і втома від них має даватися взнаки. За останні чотири місяці до активу Андрєєвої можна занести хіба чвертьфінал US Open.
У Пекіні "нейтралка" стартувала з дивного матчу другого кола проти китаянки Юань Юе. Програвши представниці другої сотні рейтингу перший сет, Андрєєва забрала обидва наступні під нуль.
У третьому раунді змагань Мірра легко розібралася з колишньою співвітчизницею, а нині представницею Узбекистану Поліною Кудерметовою.
Андрєєва будує свою гру від потужної першої подачі, швидкість якої стабільно перевищує 180 км/год. У двох перших поєдинках у Пекіні відсоток влучання першої подачі складав 64 та 73%.
В розіграшах "нейтралка" намагається діяти комбінаційно, не намагаючись атакувати з кожного першого м'яча, як переважна більшість її співвітчизниць. Андрєєва володіє прекрасним бекхендом, а її удар зліва по лінії є одним з найкращих, якщо не найкращим у всьому Турі.
Однак справа вона набагато менш небезпечна, і цим можна й потрібно користатися.
Очні зустрічі
Снігур і Андрєєва раніше не грали одна проти одної, зате нинішнього року чимало поєдинків проти "нейтралки" провели лідерки українського тенісу.
Марта Костюк обігравала Мірру в фіналі "тисячника" в Мадриді та в 1/8 фіналу турніру аналогічної категорії в Цинциннаті. Однак поступилася у півфіналі Ролан Гаррос.
Еліна Світоліна перемагала Андрєєву в 1/8 фіналу Australian Open.
Прогноз букмекерів
Беззаперечною фавориткою зустрічі букмекерські контори вважають Андрєєву. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.16. Успіх Снігур оцінюється цифрою 5.50.
Нічого дивного в цьому немає. Досягнення тенісисток за кар'єру просто непорівнянні, до того ж Дар'ї дуже важко даються поєдинки проти суперниць, які значно її переважають у потужності. Класичним прикладом цього є матч третього кола Вімблдона проти американки Крюгер.
Правда, існує цікава статистика на користь Снігур. Справа в тому, що з чотирьох її зустрічей проти представниць топ-10 українка виграла три. Єдина поразка припала на матч другого кола в Мадриді-2026 проти Іги Швьонтек. Але там шансів від початку було мінімум, адже полька є спеціалісткою саме по ґрунту, а Снігур це покриття не любить. У Пекіні ситуація інша.
Якщо Дар'ї вдасться стабільно зав'язувати обмін ударами з суперницею на задній лінії, то вона може захопити ініціативу в таких розіграшах. Саме в такому стилі Снігур обіграла Світоліну на Вімблдоні.
Де дивитися онлайн матч Снігур – Андрєєва
Поєдинок 1/8 фіналу турніру в Пекіні відбудеться 6 жовтня на центральному корті з назвою Capital Group Diamond о 06:00 за київським часом першим запуском.
Трансляцію в Україні здійснюватимуть канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.