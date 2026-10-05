Снігур – Андрєєва в 1/8 фіналу турніру в Пекіні: чергова серія україно-російського тенісного протистояння

6 жовтня відбудеться поєдинок 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Пекіні між українкою Дар'єю Снігур та "нейтральною" Міррою Андрєєвою.

24-річна киянка дебютує на "тисячнику" в столиці Китаю і вперше в кар'єрі дісталася до четвертого кола змагання такого рівня.

Суперниця Снігур, попри те, що на 5 років молодша, вже має у своєму активі перемогу на турнірі Grand Slam та два титули WTA 1000. Останні півтора року Андрєєва перебуває у топ-10 світового рейтингу.

Що може протиставити українка спортсменці з тенісної еліти, будемо розбиратися.

Дар'я Снігур, 46 ракетка світу, 24 роки

Снігур має за плечима успішні виступи в юніорському тенісі, де вона пройшла усі щаблі розвитку. На командному чемпіонаті світу в категорії U-14 Дар'я разом із Мартою Костюк та тезкою Лопатецькою ставали переможницями.

Дар'я Снігур (в центрі), Марта Костюк (ліворуч) і Дар'я Лопатецька у 2016 році ФТУ

Те покоління наших юних тенісисток взагалі було дуже талановитим. На жаль, кар'єра Лопатецької фактично завершилася через важку травму коліна. Костюк дуже рано перейшла з юніорського тенісу в дорослий і поточного сезону нарешті дісталася топ-10 рейтингу WTA.

Але то Марта з її шаленими талантом та "фізикою".

Снігур розвивалася поступово. 2019 рік став для неї найкращим в юніорах. Півфінал Australain Open, чвертьфінал Ролан Гаррос, перемога на улюбленій вімблдонській траві та фінал Підсумкового турніру привели Дар'ю на другому місце юніорського рейтингу.

Настав час переходу до дорослого тенісу, і він виявився болючим. Справа в тому, що Снігур дуже бракувало фізичної потужності. А в сучасних реаліях гри це один з найголовніших факторів, які ведуть до успіху. Достатньо лише згадати двох перших ракеток світу.

Дар'ї з її тендітністю за всього вміння розкладати м'ячі по бокових лініях довелося вкрай важко. По-іншому й бути не могло з першою подачею в районі 130 км/год, яка давала суперницям можливості забивати цвяхи одразу з прийому. Чимало років Снігур провела у другій сотні рейтингу, граючи здебільшого турніри ITF і кваліфікації мейджорів.

Все змінилося поточного сезону.

Точніше, головна зміна для Дар'ї сталася рік тому, коли її тренером став чоловік знаменитої польки Агнешки Радванської – Давид Цельт. Десь це можна порівняти з важливістю для Марти Костюк Сандри Заневської.

Ніби кардинальних змін у грі Снігур не відбулося. Вона не стала значно різноманітнішою в діях і зберегла свою незвичну і десь навіть дивну техніку виконання ударів. Але всі технічні елементи тенісистка стала виконувати якісніше і в ударах з'явилася певна сила. Найкраще це видно по першій подачі, яка може летіти і направлено, і зі швидкістю до 160 км/год. Іноді прорізаються навіть ейси (абсолютно фантастична річ для Дар'ї дворічної давнини).

Одразу з'явилися результати.

Снігур звично розпочала сезон із турнірів рівня нижчого від WTA. У лютому на челенджері в Оейраші українка здобула титул і зуміла дійти з кваліфікації до півфіналу змагання WTA 250 у Клуж-Напоці. Березнева перемога на турнірі ITF у Словенії дозволила Дар'ї у 24 роки дебютувати у топ-100 рейтингу. Цих успіхів було досягнуто на хардовому покритті.

Грати на ґрунті Снігур не любить з дитинства, однак у Мадриді та на Ролан Гаррос тенісистка доходила до другого кола, що допомогло продовжувати підніматися в жіночому табелі про ранги.

Найбільшу перемогу в 2026 році Дар'я здобула на старті улюбленого Вімблдона, обігравши в атакувальному стилі Еліну Світоліну. У Британії киянка дісталася до третього кола.

Дар'я Снігур Getty images

Далі був достатньо несподіваний фінал турніру WTA 250 у Празі і підйом до топ-50 світового рейтингу. Скажемо відверто: мало хто навіть зі спеціалістів сподівався побачити Снігур так високо.

Американська хардова серія Дар'ї не вдалася, і ось вона вперше приїхала на азійські "тисячники". Раніше у цю пору року спортсменка виступала на турнірах ITF у Європі, не бачачи сенсу їхати до Китаю грати кваліфікації великих змагань із сумнівними перспективами.

Зараз же Снігур стартувала з основи й у першому колі мала великі проблеми проти якраз кваліфаєрки з Польщі Кави. У вирішальному сеті українці вдалося відігратися з 0:3 і 2:4.

Значно серйознішій суперниці, італійці Паоліні, Дар'я теж програла перший сет і двічі поступалася з брейком у другому. І тут Снігур вдалося знайти ключі до опонентки. У третій партії представниця топ-20 змушена була майже виключно захищатися, причому без особливого успіху.

У третьому колі українці пощастило з жеребом, адже на такій стадії змагань зустрітися з тенісисткою з кінця першої сотні рейтингу є серйозним фартом. Австралійку Престон Снігур просто не помітила, розправившись із нею за 47 хвилин і віддавши тій за матч лише один гейм.

Дар'я Снігур Getty images

Тепер Дар'ї, яка вперше в кар'єрі дісталася до 1/8 фіналу "тисячника", доведеться зіграти проти елітної й принципової суперниці, представниці країни-агресорки.

Мірра Андрєєва, 19 років, 5 ракетка світу

Молода тенісистка заявила про себе на високому рівні дуже рано. Минулого сезону в 17-річному віці вона виграла два поспіль турніри WTA 1000 в Дубаї та Індіан-Веллсі. З весни 2025-го Андрєєва не залишає межі першої десятки рейтингу.

Поточного сезону в активі "нейтралки" три титули. У січні вона стала переможницею змагання WTA 500 в Аделаїді, а у квітні виграла турнір аналогічної категорії в Лінці.

Найголовнішим її успіхом не лише у 2026 році, а взагалі в кар'єрі став тріумф на Ролан Гаррос. Там Андрєєвій пощастило не зустрітися з жодною представницею топ-10, а у півфіналі вона впевнено обіграла Марту Костюк. Хоча, якщо називати речі своїми іменами, українка програла в першу чергу сама собі.

Мірра Андрєєва Getty images

Після Вімблдона особливих успіхів Мірра не мала. Вона виступає на великій кількості турнірів, і втома від них має даватися взнаки. За останні чотири місяці до активу Андрєєвої можна занести хіба чвертьфінал US Open.

У Пекіні "нейтралка" стартувала з дивного матчу другого кола проти китаянки Юань Юе. Програвши представниці другої сотні рейтингу перший сет, Андрєєва забрала обидва наступні під нуль.

У третьому раунді змагань Мірра легко розібралася з колишньою співвітчизницею, а нині представницею Узбекистану Поліною Кудерметовою.

Андрєєва будує свою гру від потужної першої подачі, швидкість якої стабільно перевищує 180 км/год. У двох перших поєдинках у Пекіні відсоток влучання першої подачі складав 64 та 73%.

В розіграшах "нейтралка" намагається діяти комбінаційно, не намагаючись атакувати з кожного першого м'яча, як переважна більшість її співвітчизниць. Андрєєва володіє прекрасним бекхендом, а її удар зліва по лінії є одним з найкращих, якщо не найкращим у всьому Турі.

Однак справа вона набагато менш небезпечна, і цим можна й потрібно користатися.

Очні зустрічі

Снігур і Андрєєва раніше не грали одна проти одної, зате нинішнього року чимало поєдинків проти "нейтралки" провели лідерки українського тенісу.

Марта Костюк обігравала Мірру в фіналі "тисячника" в Мадриді та в 1/8 фіналу турніру аналогічної категорії в Цинциннаті. Однак поступилася у півфіналі Ролан Гаррос.

Еліна Світоліна перемагала Андрєєву в 1/8 фіналу Australian Open.

Прогноз букмекерів

Беззаперечною фавориткою зустрічі букмекерські контори вважають Андрєєву. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.16. Успіх Снігур оцінюється цифрою 5.50.

Нічого дивного в цьому немає. Досягнення тенісисток за кар'єру просто непорівнянні, до того ж Дар'ї дуже важко даються поєдинки проти суперниць, які значно її переважають у потужності. Класичним прикладом цього є матч третього кола Вімблдона проти американки Крюгер.

Правда, існує цікава статистика на користь Снігур. Справа в тому, що з чотирьох її зустрічей проти представниць топ-10 українка виграла три. Єдина поразка припала на матч другого кола в Мадриді-2026 проти Іги Швьонтек. Але там шансів від початку було мінімум, адже полька є спеціалісткою саме по ґрунту, а Снігур це покриття не любить. У Пекіні ситуація інша.

Якщо Дар'ї вдасться стабільно зав'язувати обмін ударами з суперницею на задній лінії, то вона може захопити ініціативу в таких розіграшах. Саме в такому стилі Снігур обіграла Світоліну на Вімблдоні.

Де дивитися онлайн матч Снігур – Андрєєва

Поєдинок 1/8 фіналу турніру в Пекіні відбудеться 6 жовтня на центральному корті з назвою Capital Group Diamond о 06:00 за київським часом першим запуском.

Трансляцію в Україні здійснюватимуть канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.