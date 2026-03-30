Світоліна піднялася на 7 позицію, Снігур дебютувала в першій сотні в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 30 березня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна після виходу в третє коло на турнірі WTA 1000 в Маямі піднялася з восьмої на сьому позицію, випередивши італійку Жасмін Паоліні.
У топ-3 піднялася фіналістка змагань у Флориді, американка Коко Гофф, посунувши Ігу Швьонтек на четверте місце. Більше змін у першій десятці не сталося.
Марта Костюк зробила крок вперед на 27 рядок. Даяна Ястремська завдяки одній перемозі в Маямі повернулася до топ-50 на 49 позицію.
П'ять сходинок втратила Олександра Олійникова й іде 71-ю.
Юлія Стародубцева вперше в сезоні повернулася до чільної сотні. Після виходу з кваліфікації у третє коло в Маямі вона стрибнула на 19 рядків і знаходиться на 89 місці.
24-річна Дар'я Снігур перемогла на турнірі ITF W75 у Словенії і вперше в кар'єрі потрапила до топ-100, ставши 23 українкою, якій підкорилося це досягнення. Киянка розміщується на 93 сходинці.
Продовжує підійматися в рейтингу Ангеліна Калініна, наразі вона 119-та, додавши 8 позицій.
Вероніка Подрез залишається 205-ю. Катаріні Завацькій дійшли очки за виграний 30-тисячник у Сабаделі, тенісистка піднялася на 31 місце й перебуває на 261 сходинці. Трохи додала й Анастасія Соболєва (279).
Рейтинг WTA
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 11025;
- (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8108;
- (4). Коко Гофф (США) – 7278;
- (3). Іга Швьонтек (Польща) – 7263;
- (5). Джессіка Пегула (США) – 6243;
- (6). Аманда Анісімова (США) – 6180;
- (8). Еліна Світоліна (Україна) – 3965;
- (7). Жасмін Паоліні (Італія) – 3907;
- (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3531;
- (10). Мірра Андрєєва (-) – 3121;
...
27 (28). Марта Костюк (Україна) – 1473;
49 (54). Даяна Ястремська (Україна) – 1165;
71 (66). Олександра Олійникова (Україна) – 931;
89 (108). Юлія Стародубцева (Україна) – 816;
93 (110). Дар'я Снігур (Україна) – 803;
119 (127). Ангеліна Калініна (Україна) – 696;
205 (205). Вероніка Подрез (Україна) – 340;
261 (292). Катаріна Завацька (Україна) – 263;
279 (287). Анастасія Соболєва (Україна) – 239.
Нагадаємо, що три українки дізналися перших суперниць на старті першого грунтового турніру сезону в американському Чарльстоні, який стартує 30 березня.