Снігур у вольовому стилі пробилася до другого кола "тисячника" у Пекіні

Дар'я Снігур (46) переграла суперницю з Польщі Катаржину Каву (133) у першому колі WTA 1000 у Пекіні.

Зустріч тривала 2 години 15 хвилин і закінчилася у трьох сетах – 3:6, 6:4, 7:5 на користь українки.

Українська тенісистка вдруге переграла в очній дуелі Каву. Вперше це було у кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії (6:2, 2:6, 6:2).

China Open

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Перше коло, 30 вересня

Дар'я Снігур (Україна) – Катаржина Кава (Польща) 3:6, 6:4, 7:5

Протистояння розпочалося із чотирьох виграних геймів на користь суперниці Снігур. У другій половині сету українка змогла додати до своєї скарбнички три гейми, але у підсумку віддала першу партію Катаржині – 3:6.

Зі старту другого сету Дар'я взяла майже під нуль два гейми. Однак не змогла продовжити переможну серію, дозволивши Каві не лише зрівняти цифри на табло, а й вперше у цій партії повести у рахунку – 3:4. Попри це, Снігур дотиснула суперницю, перевівши зустріч з третю партію, яку у напруженій боротьбі завершила на свою користь.

У поєдинку українка не зробила жодної подачі навиліт (у Кави – 5) та допустила 4 подвійні помилки (у суперниці – 5).

У наступному раунді Снігур протистоятиме італійці Жасмін Паоліні.

Також 30 вересня у боротьбі вступить інша українка Олександра Олійникова, яка протистоятиме 135-й ракетці світу з Китаю Юань Юе.

Раніше до другого кола у Пекіні пробилася Даяна Ястремська. Натомість Ангеліна Калініна в 1/64 фіналу "тисячника" програла 49-й ракетці світу з Індонезії.