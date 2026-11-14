Світоліна – Носкова у півфіналі Підсумкового турніру: до престижного титулу залишилося два кроки

14 листопада на Підсумковому турнірі в Індіан-Веллсі відбудуться півфінальні поєдинки. Вперше з 2019 року на цій стадії WTA Finals буде представлена Україна. Еліна Світоліна спробує здолати молоду зірку чеського тенісу, Лінду Носкову.

Обидві спортсменки на турнірі пізнали смак і перемог, і поразок. Хто з них підійшов до півфіналу у кращому стані та матиме більші шанси на вихід до фіналу, аналізуємо у цьому матеріалі.

Еліна Світоліна, 32 роки, 6 ракетка світу

Досвідчена одеситка приїхала на Підсумковий турнір із великим багажем проблем. Світоліна після яскравого старту провела не найкращу другу половину сезону. Причинами цього стали травми та проблеми в особистому житті, які призвели до розлучення з чоловіком Гаелем Монфісом.

Перед стартом WTA Finals до того ж з'ясувалося, що Еліні не допоможе в Індіан-Веллсі її тренер Ендрю Беттлз, дружина якого саме в ці дні мала народити дитину. Місце Беттлза в боксі спортсменки посів відомий український екстенісист і військовий ЗСУ Сергій Стаховський.

Еліна Світоліна Getty images

Не дивно, що в таких умовах шанси Світоліної на перемогу в Підсумковому турнірі розцінювалися букмекерськими конторами найнижче з усіх учасниць. Принаймні, до того моменту, поки зі змагань не знялася лідерка світового рейтингу Єлена Рибакіна. Марта Костюк, яка її замінила, стала головною аутсайдеркою WTA Finals через ще більшу кількість передтурнірних проблем.

На жаль, у випадку з Костюк прогнози підтвердилися: дебютантка WTA Finals зазнала трьох поразок у групі й на вихід до півфіналу не претендувала.

Світоліна ж приємно здивувала.

Хоча її турнірний шлях розпочався з розгрому від "нейтральної" Мірри Андрєєвої. Еліна програла другий сет із рахунком 0:6, отримавши першого "бублика" в сезоні. Найгіршим був навіть не рахунок, а повна відсутність емоцій тенісистки від того, що відбувалося на корті.

Стартова партія матчу проти Кароліни Мухової виглядала ніби продовженням гри з Андрєєвою. Чешка виглядала далеко не найкращим чином, однак Світоліна помилялася ще більше.

У перерві між сетами українка взяла медичний таймаут, і це їй допомогло. Принаймні Еліна стала тримати свою подачу. Коли ж у середині партії Мухова фактично подарувала їй брейк, Світоліна нарешті відчула смак тенісу.

Одеситка впевнено забрала другий сет, а у третьому вже повністю переважала суперницю. Рахунок обох партій виявився однаковим – 6:2, 6:2 – але перебіг подій на корті відрізнявся суттєво.

У третьому турі перед Світоліною стояла чітка й однозначна задача. Для виходу до півфіналу з другого місця Групи 2 їй потрібно було перемогти "нейтральну" Аріну Сабалєнку. Тенісистку, в якої Еліна до того зуміла виграти лише один із семи поєдинків, і сталося це ще до декрету, у 2020 році.

Пристосуватися до потужності "нейтралки", що так дошкуляла Світоліній у попередніх матчах, українка зуміла за перші два гейми зустрічі. Починаючи з рахунку 0:2 у стартовій партії, надалі Еліна вела гру і завершила сет на свою користь – 6:3.

Сабалєнка не здавалася, виграла кілька важливих м'ячів і зрівняла рахунок за партіями. Вирішальний сет вона одразу розпочала з брейку.

А далі сталося щось неймовірне. Світоліна перейшла на яскраву атакувальну гру й до кінця зустрічі не дозволила суперниці взяти жодного гейму – 6:1.

Сабалєнка не була б собою, якби за таких умов не утнула щось паскудне. Після чергового програного розіграшу вона не стрималася і обматюкала нашу тенісистку.

Залишимо це на совісті "нейтралки", якщо, звісно, вона в неї десь збереглася.

Світоліна вийшла у перший з 2019 року півфінал Підсумкового турніру. Часу на святкування успіху в українки не буде, адже вже наступного дня їй доведеться зіграти проти молодої чешки Лінди Носкової.

Лінда Носкова, 21 рік, 8 ракетка світу

Чеська тенісистка, яка за три дні відсвяткує свій 22-й день народження, поточного сезону продовжила свій стабільний прогрес. Справжнім бенефісом для неї став місяць літнього трав'яного сезону.

Носкова спочатку стала чемпіонкою і одиночного, і парного розряду турніру WTA 500 у Берліні, а потім сенсаційно виграла Вімблдон.

Лінда Носкова Getty images

Успіхи дозволили Носковій потрапити до топ-10 світового рейтингу, одразу на шосте місце. А у вересні Лінда разом зі збірною Чехії здобула Кубок Біллі Джин Кінг, обігравши в фіналі якраз Світоліну (про це поговоримо нижче).

Кінцівка сезону чешці не вдалася. Після поразки в 1/8 фіналу в Пекіні Носкова через погане самопочуття знялася з іншого "тисячника" в Ухані й цілеспрямованого готувалася до першого в її кар'єрі Підсумкового турніру.

В Індіан-Веллсі вона стартувала зі впевненої за рахунком, але не за грою перемоги над Мартою Костюк. Друга ракетка України зі всіма своїми негараздами виглядала відверто слабко.

Як і Світоліна, після першого матчу Носкова підвищила рівень своєї гри й упевнено розібралася з Коко Гофф. Американка на домашньому турнірі не дивувала яскравим тенісом і до півфіналу не вийшла. Лінда ж цією перемогою гарантувала собі вихід у плейоф.

У поєдинку зі співвітчизницею Гофф Джессікою Пегулою для фінішу на першій позиції у Групі 1 Носковій достатньо було взяти одну партію. Гра виявилася цікавою, безкомпромісною, і своєї мети чешка досягла. Вона поступилася, але другу партію записала до свого активу.

Після матчу Лінда заявила, що саме поєдинок із Пегулою був для неї найкращим на турнірі. З цим можна було б повністю погодитися, якби не 15 подвійних помилок Носкової з 48% влучання першої подачі.

Головною чеснотою чеської тенісистки довгий час вважалася саме подача. Завдяки їй вона перемогла у півфіналі Вімблдона Марту Костюк. Однак у фіналі проти Мухової з'ясувалося, що Носкова має у своєму активі хороший арсенал різноманітних ударів.

Як і всі чешки, Лінда намагається в розіграшах діяти першим номером, роблячи ставку на потужні пласкі удари з задньої лінії. Дуже важливо пристосуватися до її темпу і спробувати контратаками гасити її атакувальні пориви.

Наступною суперницею молодої тенісистки стане Світоліна.

Очні зустрічі

Перші два побачення спортсменок сталися у 2024 році. В 1/8 фіналу Australian Open Світоліна знялася ще в першій партії через погане самопочуття, а в Монтерреї Носкова здобула вже "чисту" перемогу у двох сетах.

Поточного сезону у чвертьфіналі Штутгарта на закритому ґрунті Еліна реваншувалася також у двох непростих партіях.

У фіналі Кубку Біллі Джин Кінг на харді в залі Носкова, як ми вже згадували, обіграла Світоліну, допомігши своїй національній збірній здобути трофей. Там чешка невдало розпочала зустріч, але зуміла змінити хід подій на корті та тримати їх під своїм контролем, починаючи з рахунку 1:3 у першому сеті.

Прогноз букмекерів

Попри те, що Світоліна перебуває в рейтингу WTA вище за свою майбутню суперницю, букмекерські контори вважають фавориткою півфіналу Носкову. На чешку можна поставити в середньому з коефіцієнтом 1.60, а на Еліну – за 2.50.

Цифри не мають дивувати, адже рейтинги в теніс не грають, а загалом на Підсумковому турнірі Лінда виглядала трохи краще за Світоліну, до того ж, у неї перед півфіналом був день відпочинку, на відміну від українки. Це може стати важливим фактором, враховуючи вік Еліни та її непростий найперше з емоційної точки зору матч проти Сабалєнки.

Проте вік дає нашій тенісистці й безцінний досвід. Тим більше, Світоліна не вперше приїздить на Підсумковий турнір у статусі аутсайдерки. Ідентична ситуація спостерігалася у 2018 році, а закінчилася історія п'ятьма перемогами поспіль і титулом.

Зараз виграти п'ять матчів уже не вийде – максимум чотири – але для чемпіонства вистачить і цього. Зазначимо, що Еліна перемогла в обох півфіналах WTA Finals у своїй кар'єрі (2018, 2019).

Де дивитися онлайн матч Світоліна – Носкова

Півфінальний поєдинок Підсумкового турніру відбудеться 14 листопада орієнтовно о 23:30 за київським часом другим запуском після першого матчу цієї стадії змагань Андрєєва – Пегула.

В Україні WTA Finals транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.