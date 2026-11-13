Світоліна проти Сабалєнки на Підсумковому турнірі: до півфіналу пройде лише переможниця

На Підсумковому турнірі в Індіан-Веллсі настав час найцікавішого. 13 листопада продовжуються матчі третього туру групового етапу. Якщо у попередніх зустрічах тенісистки ще могли дозволити собі одну поразку, то зараз програш в "лобовому" поєдинку означатиме виліт зі змагань.

Одна з українок, Марта Костюк, напередодні невдало завершила дебютний для себе WTA Finals, тричі поступившись на груповій стадії.

Її досвідчена землячка, Еліна Світоліна, боротиметься за вихід до півфіналу. Для цього їй потрібно обіграти другу ракетку світу, "нейтральну" Аріну Сабалєнку.

Спробуємо оцінити шанси першої ракетки України на перемогу.

Еліна Світоліна, 32 роки, 6 ракетка світу

Одеситка після загалом успішного сезону, протягом якого вперше з 2021 року повернулася до топ-10 рейтингу WTA та здобула два титули (один – рівня WTA 1000 у Римі), приїхала до Індіан-Веллса у не найкращому фізичному та психологічному стані.

Починаючи з "тисячника" в Торонто у серпні, почали накопичуватися проблеми зі здоров'ям, а менше місяця тому тенісистка оголосила про розлучення з чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

До того ж, тренер Світоліної Ендрю Беттлз не зміг допомогти підопічній на Підсумковому турнірі через пологи його дружини. Допомагає Еліні в Індіан-Веллсі відомий український екстенісист Сергій Стаховський.

Еліна Світоліна і Сергій Стаховський Svitolina Foundation

Виступ українки на WTA Finals очікувався з чималим скептицизмом.

Перший матч Світоліної підтвердив побоювання. У поєдинку проти 19-річної "нейтральної" Мірри Андрєєвої Еліна виглядала на корті повністю розібраною. Суперниці нічого особливого не довелося робити, достатньо було просто тримати м'яч у корті та збирати помилки нашої тенісистки.

Друга партія завершилася з принизливим "бубликом", першим у сезоні, який отримала Світоліна.

У наступному поєдинку сподівання на продовження боротьби за вихід до півфіналу залишала лише перемога над чешкою Кароліною Муховою. Проте перший сет став ніби продовженням гри з Андрєєвою. Мухова теж чимало помилялася, але менше за українку.

У перерві між партіями Еліна взяла медичний таймаут: її турбував правий бік, а чешка сама перетейпувала собі ліве зап'ястя. Очевидно, допомога лікарки для Світоліної стала вчасною, адже вона зуміла підвищити рівень тенісу та почала сама використовувати помилки Мухової.

Другий сет завершився чотирма поспіль геймами, взятими українкою, а в третій партії ми нарешті побачили на корті звичну Еліну. Світоліна почала впевнено тримати м'яч у корті й або провокувала неточності суперниці, або сама переходила в контратаки й набирала очки.

Двічі по 6:2 – з таким результатом уже можна сподіватися на подальший успіх.

Тепер доведеться зіграти зі значно серйознішою та неприємнішою в усіх сенсах суперницею.

Аріна Сабалєнка, 28 років, 2 ракетка світу

"Нейтральна" довірена особа білоруського диктатора Лукашенка поточного сезону втратила лідерство в рейтингу. Хоча розпочинався рік для неї успішно.

Сабалєнка стала чемпіонкою турніру WTA 500 у Брісбені та дійшла до фіналу Australian Open. Після відпочинку довжиною в місяць вона виграла так званий "сонячний дубль". Тобто, перемогла на "тисячниках" в Індіан-Веллсі (у тій самій локації, де відбувається Підсумковий турнір) та Маямі.

Починаючи з квітня й до нинішнього часу, Аріна спромоглася лише на фінал US Open. Цей сезон став для неї першим після 2022-го, в якому вона не завоювала жодного титулу Grand Slam.

Перед WTA Finals тенісистка виступила на азійській хардовій серії в Пекіні та Ухані, де здобула одну перемогу в трьох матчах.

Невдачі спонукали Сабалєнку внести зміни у свою команду. Були звільнені один із тренерів, білоруський екстенісист Максим Мирний, а також спаринг-партнер та фізіотерапевт.

По першому матчу на Підсумковому турнірі здавалося, що зміни подіяли. Сабалєнка зустрічалася з Муховою й цей поєдинок за якістю тенісу був найкращим на турнірі. Долю обох партій на користь "нейтралки" вирішили буквально лічені розіграші.

Добре розпочиналася для неї гра проти такої ж безпрапорної Андрєєвої. Сабалєнка повела 4:1, і раптом на неї напав ступор. Важко пригадати, щоб на такому рівні тенісистка віддавала поспіль 11 геймів, у яких з 55 розіграшів забрала лише 10.

Андрєєва могла лише подякувати, і з двома перемогами з однаковим рахунком 6:4, 6:0 гарантувала собі першу позицію у Групі 2. Мухова шанси на продовження боротьби втратила, а доля другої путівки до півфіналу вирішиться в зустрічі Світоліної та Сабалєнки.

Очні зустрічі

Тенісистки провели між собою 7 поєдинків. Велика перевага на боці Сабалєнки, яка здобула 6 перемог. Єдиний успіх Світоліної датується 2020 роком, ще до її декрету.

Поточного сезону спортсменки зустрічалися у півфіналі Australain Open у січні. Без особливих проблем "нейтралка" перемогла з рахунком 6:2, 6:3.

Прогноз букмекерів

Зрозуміло, що фавориткою зустрічі є друга ракетка світу. Однак перевага Сабалєнки не є великою. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.53, а на Світоліну – 2.57.

Хоч Еліні завжди було важко впоратися з потужністю ударів Сабалєнки і підтримувати її темп розіграшів, зараз Аріна не є настільки небезпечною, як ще на початку сезону. Іноді вона посеред матчу просто перестає грати. Так вже було на Підсумковому турнірі з Андрєєвою та у півфіналі Ролан Гаррос проти Шнайдер, причому в другому випадку Сабалєнка знаходилася буквально у двох розіграшах від перемоги.

Все ж, потрібно зазначити, що більшою мірою результат зустрічі залежатиме саме від гри "нейтральної" тенісистки. Якщо вона продемонструє теніс рівня стартового матчу WTA Finals проти Мухової, Світоліній буде вкрай складно знайти протидію. Все-таки Еліна з об'єктивних причин зараз перебуває в далекому від ідеального стані.

Правда, з усіх гравчинь Підсумкового турніру поки високий рівень продемонструвала лише Андрєєва, і спеціалісти, м'яко кажучи, далеко не в захваті від поєдинків найкращих тенісисток світу.

Сабалєнка для Світоліної є принциповою суперницею й будемо сподіватися, що українка зуміє знайти в собі ресурси для перемоги.

Де дивитися онлайн матч Світоліна – Сабалєнка

Поєдинок третього туру групи 2 відбудеться 13 листопада орієнтовно о 23:30 за київським часом другим запуском після гри Андрєєва – Мухова.

В Україні WTA Finals транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.