Волкановський проти непереможного росіянина, титульний реванш Двалішвілі та Яна: анонс UFC 333

В суботу, 24 жовтня, в Абу-Дабі відбудеться турнір UFC 333, головною подією якого стане бій за чемпіонський пояс у напівлегкій вазі між австралійцем Александром Волкановский та непереможеним російським претендентом Мовсаром Євлоєвим.

У співголовному поєдинку зустрінуться Петро Ян і Мераб Двалішвілі, які змагатимуться за титул у легшій ваговій категорії. Окрім двох чемпіонських протистоянь, у програмі вечора – бої Александра Волкова, Лоніра Кавана, Аарона Піко та інших відомих бійців.

Вже традиційно "Чемпіон" пропонує ознайомитися з бійцями, повний кардом та розкаже усе найцікавіше про турнір.

Волкановский – Євлоєв

Головний бій UFC 333 обіцяє стати серйозним випробуванням для чинного чемпіона Александра Волкановского. Австралієць має рекорд 28-4 та значний досвід виступів на найвищому рівні. Він відомий високим темпом, різноманітною ударною технікою, хорошим захистом від тейкдаунів і вмінням адаптуватися до суперника протягом бою. Волкановский небезпечний у стійці, де здатен поєднувати швидкі комбінації з точними ударами та постійним рухом.

Що стосується Мовсара Євлоєва, він підходить до титульного протистояння непереможеним – його рекорд становить 20-0. Головною перевагою претендента є боротьба, контроль суперника та вміння нав'язувати власний темп. Євлоєв прагне скорочувати дистанцію, переводити опонентів на канвас і позбавляти їх можливості вільно працювати в стійці.

Для Волкановского головним завданням буде зберігати дистанцію, захищатися від проходів у ноги та змушувати Євлоєва платити за спроби зближення.

Who will deliver and take home the belt at #UFC333? B2YB: @DoorDash [ OCT 24 | 2pmET LIVE on @paramountplus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] https://t.co/IIcg6U8oa1 — UFC (@ufc) October 22, 2026

Претенденту ж необхідно максимально ефективно використовувати боротьбу й не дозволяти австралійцю диктувати хід поєдинку в стійці. Для Євлоєва це шанс здобути перший чемпіонський пояс UFC у кар'єрі, а Волкановский матиме можливість підтвердити свій статус не лише одного з найсильніших бійців дивізіону, але й світу.

Третій бій Яна та Двалішвілі

Співголовною подією UFC 333 стане титульний бій у легшій вазі між Петром Яном із рекордом 20-5 та Мерабом Двалішвілі (21-5). Ян відомий технічною роботою в стійці, точними комбінаціями, хорошим таймінгом і вмінням карати суперників за помилки. Його сильна сторона – бокс і здатність поступово нарощувати темп упродовж поєдинку.

Двалішвілі, навпаки, робить ставку на постійний тиск, витривалість і нескінченні спроби перевести суперника в партер. Грузинський боєць здатен підтримувати високий темп протягом усіх раундів і змушувати опонентів витрачати сили на захист від боротьби.

That fight week feeling ⚡️ The energy never disappoints #InAbuDhabi! [ LIVE OCT 24 at 2pmET on @ParamountPlus | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi ] https://t.co/EHupQjEEfn — UFC (@ufc) October 21, 2026

Для Яна ключовим завданням стане зупинити цей натиск і знайти можливості для результативних атак, тоді як Двалішвілі прагнутиме контролювати дистанцію та виснажувати суперника.

Головна задача для кожного – не дати повторитися їхнім провальним боям одне з одним, де Мераб використав усю боротьбу, щоб декласувати опонента і не дати йому щось зробити. Натомість грузину варто замислитися над захистом від ударів у стійці і бути більш обережним під час розмінів. У будь-якому разі на нас очікує яскравий бій.

Повний кард UFC 333

Основний кард:

Александр Волкановский (28-4) — Мовсар Євлоєв (20-0) *бій за титул у напівлегкій вазі;

Петро Ян (20-5) — Мераб Двалішвілі (21-5) *бій за титул у легшій вазі;

Лонір Кавана (10-2) — Рамазан Теміров (20-2);

Александр Волков (40-11) — Різван Кунієв (15-3-1);

Аарон Піко (14-5) — Лосене Кейта (17-2).

Попередній кард:

Домінік Рейєс (16-5) — Азамат Мурзаканов (16-1);

Нікіта Крилов (31-12) — Абдул-Рахман Ях'яєв (10-0);

Абусуп'ян Магомедов (29-7-1) — Кем Роусон (15-3);

Грант Доусон (24-3-1) — Нурулло Алієв (12-0).

Ранні попередні бої:

Колбі Тікнесс (9-1) — Асаф Чопуров (11-0);

Джейкоб Малкун (10-3) — Абабакар Вагаєв (25-4);

Деніел Сантос (13-3) — Боладжі Окі (10-4);

Ноа Гуньйон (10-2) — Коді Стіл (8-1);

Ясмін Лусіндо (18-6) — Ніколь Каліарі (9-4).

Де та коли дивитися UFC 333

Турнір UFC 333 пройде у суботу ввечері, 22 жовтня. Стартує івент о 17:00 за київським часом із прелімів, о 21:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту – 22:00.

Транслюватиме UFС 333 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.