Снігур здолала першу ракетку Італії на "тисячнику" в Пекіні

Українська тенісистка Дар'я Снігур (46) здобула вольову перемогу над представницею Італії Жасмін Паоліні (20) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Пекіні.

Гра тривала 2 години 13 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 7:6(5), 6:2.

За поєдинок киянка два рази подала навиліт, зробила чотири подвійні помилки та шість брейків. Її суперниця виконала два ейси, зробила три помилки на подачі та записала в актив п'ять брейків.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло, 2 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія) 3:6, 7:6(5), 6:2

Зазначимо, що тенісистки раніше не зустрічалися. Снігур у наступному колі зіграє проти австралійки Тайли Престон (91).

Нагадаємо, що Україну на турнірі продовжують представляти ще дві тенісистки. Напередодні Даяна Ястремька (111) розгромила фіналістку Ролан Гаррос Маю Хвалінську (21), а Еліна Світоліна (7) стартує на турнірі 3 жовтня.