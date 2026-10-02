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Снігур здолала першу ракетку Італії на "тисячнику" в Пекіні

Денис Іваненко — 2 жовтня 2026, 11:12
Снігур здолала першу ракетку Італії на тисячнику в Пекіні
Дар'я Снігур
Getty images

Українська тенісистка Дар'я Снігур (46) здобула вольову перемогу над представницею Італії Жасмін Паоліні (20) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Пекіні.

Гра тривала 2 години 13 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 7:6(5), 6:2.

За поєдинок киянка два рази подала навиліт, зробила чотири подвійні помилки та шість брейків. Її суперниця виконала два ейси, зробила три помилки на подачі та записала в актив п'ять брейків.

China Open – WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Друге коло, 2 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія) 3:6, 7:6(5), 6:2

Зазначимо, що тенісистки раніше не зустрічалися. Снігур у наступному колі зіграє проти австралійки Тайли Престон (91).

Нагадаємо, що Україну на турнірі продовжують представляти ще дві тенісистки. Напередодні Даяна Ястремька (111) розгромила фіналістку Ролан Гаррос Маю Хвалінську (21), а Еліна Світоліна (7) стартує на турнірі 3 жовтня.

Пекін Жасмін Паоліні Дар'я Снігур

Пекін

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