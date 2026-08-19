Костюк обіграла росіянку Андрєєву і вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал турніру в Цицнциннаті

Марта Костюк (11) вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті. Українка перемогла в матчі 1/8 фіналу "нейтральну" Мірру Андрєєву (6).

Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:0, 6:2.

Костюк третій матч поспіль у Цинциннаті розпочала невдало. Вона віддала свою подачу в першому ж геймі й до кінця сету не мала жодних шансів вирівняти становище. Ціною надзусиль вдалося не дати Андрєєвій зробити ще один брейк, але цього було мало – 4:6. 48% влучання першим м'ячем багато що пояснювали.

А ось у другій партії в Марти не лише прорізалася перша подача (65%), а й стало значно менше невимушених помилок. "Нейтралка", яка нічого особливого не робила у стартовому сеті, вчасно не зрозуміла, що вже недостатньо просто перекидати м'яч через сітку та чекати хиб від суперниці, і поплатилася за це "бубликом" – 6:0.

Коли ж Андрєєва спробувала повернутися в гру, було надто пізно. Костюк відчула свою гру й її стало вже не зупинити. Два брейки у вирішальному сеті принесли українці рахунок 6:2 і пропуск у чвертьфінал турніру в Цинциннаті.

За поєдинок Костюк 7 разів подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 6 помилок на подачі та 1 брейк.

Огляд матчу

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

1/8 фіналу, 19 серпня

Марта Костюк (Україна) – Мірра Андрєєва (-) 4:6, 6:0, 6:2

Тенісистки зустрічалися вчетверте поточного сезону, українка має три перемоги. У наступному раунді Костюк зіграє проти сильнішої в матчі між Коко Гофф (4, США) та Марі Боузкової (27, Чехія).

Костюк вперше в кар'єрі дійшла до чвертьфіналу турніру в Цинциннаті. Загалом 24-річна киянка вшосте зіграє на цій стадії "тисячників" і спробує вийти до третього півфіналу.

Марта разом із американкою Пейтон Стернс 19 серпня має провести і поєдинок парного розряду проти третього сіяного дуету Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція).

Нагадаємо, що у другому раунді турніру в Цинциннаті Костюк не без проблем обіграла американку Софію Кенін (115), а у третьому колі перемогла іншу представницю США, Слоан Стівенс (240).