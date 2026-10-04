Снігур із розгромом уперше в кар'єрі вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000

Дар'я Снігур (46) впевнено вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Пекіні, розгромивши в матчі третього кола австралійку Тайлу Престон (91). Українка вперше досягла цієї стадії змагань на "тисячниках".

Гра тривала лише 47 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:0.

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Снігур дуже швидко пристосувалася до непростих вітрових умов неділі у Пекіні. На старті поєдинку Престон не мала жодних шансів тримати власну подачу. Дар'я зробила два брейки і не без проблем тричі забрала власні гейми, відігравши при цьому сім брейк-пойнтів. Рахунок виріс до 5:0, і перший сет залишився за українкою – 6:1.

А у другій партії боротьби зовсім не було. Снігур домінувала на корті, дозволивши Престон виграти за сет лише 8 (!) розіграшів. Закономірний "бублик" приніс дебют для киянки в 1/8 фіналу турнірів WTA 1000.

За поєдинок Снігур 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та не реалізувала всі 7 брейк-пойнтів.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло, 4 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Тайла Престон (Австралія) 6:1, 6:0

Тенісистки раніше не зустрічалися. У третьому колі суперницею Снігур стане "нейтральна" п'ята ракетка світу Мірра Андрєєва.

Дар'я проводить дебютний виступ на турнірі в Пекіні.

Нагадаємо, що у першому колі "тисячника" Снігур здолала польку Катажину Каву (133), а у другому раунді обіграла італійку Жасмін Паоліні (20).

5 жовтня свій матч третього кола в Пекіні проведе перша ракетка України Еліна Світоліна (7). Вона зіграє проти представниці Греції Марії Саккарі (33).