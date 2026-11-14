"Дон" Ган захищатиме титул проти Хокіта, поверенення легендарної Нуньєс: анонс UFC 334

У ніч на 15 листопада за київським часом у Нью-Йорку відбудеться турнір UFC 334. Шоу прийматиме легендарна арена Madison Square Garden, а головною подією вечора стане захист чемпіонського титулу у важкій вазі: француз Сиріл "Дон" Ган зустрінеться з непереможеним американцем Джошем Хокітом.

У співголовному поєдинку на глядачів чекає ще одна титульна битва – Кайла Гаррісон захищатиме пояс у жіночій легшій вазі проти колишньої чемпіонки двох дивізіонів Аманди Нуньєс.

Особливу увагу привертає повернення Нуньєс, яка завершила кар'єру в червні 2023 року. Також у програмі турніру заявлені бої Кайо Борральйо, Юсрі Белгаруї, Кевіна Голланда, Стівена Томпсона, Джима Міллера та інших відомих бійців.

Вже традиційно "Чемпіон" пропонує ознайомитися з бійцями, повний кардом та розкаже усе найцікавіше про турнір.

Сиріл Ган – Джош Хокіт

Головний бій UFC 334 визначить, чи зможе Сиріл Ган успішно провести перший захист повноцінного чемпіонського титулу у важкій вазі. Француз має рекорд 14-2 та належить до найбільш технічних представників дивізіону. Його головні переваги – швидкість, робота ніг, мобільність і різноманітна ударна техніка. Ган добре рухається для бійця важкої ваги, контролює дистанцію та здатен завдавати точних ударів із різних позицій.

Варто зазначити, що Сирілу певною мірою зробили подарунок, віддавши йому титул у важкій вазі, який до цього належав Тому Аспіналу. Британець під час очного бою з французом отримав травму ока, через що і досі відновлюється. Тепер же Ган став повноправним володарем титулу, оскільки був першим номером рейтингу.

BON GAMIN'S BELT 🇫🇷 @Ciryl_Gane wants his first title defense this weekend! [ #Polymarket #UFC334 | NOV 14 | LIVE 9pmET on @ParamountPlus ] https://t.co/bv1WgHwARg — UFC (@ufc) November 11, 2026

Суперником нового чемпіона стане Джош Хокіт, який ще не знає гіркоти поразок у професійній кар'єрі. Американець із рекордом 10-0 відомий агресивним стилем та потужними атаками. Три з перших чотирьох перемог у промоції він здобув нокаутами. Хокіт уперше в кар'єрі очолить номерний турнір і матиме можливість одразу завоювати чемпіонський пояс. Його нахабність, впевненість та

Головна інтрига цього протистояння – чи зможе американець нав'язати чемпіону силовий бій і позбавити його переваги в швидкості. Гану ж важливо використовувати мобільність, не дозволяти супернику скорочувати дистанцію та змушувати його помилятися. Для француза це перша перевірка у статусі повноцінного чемпіона, а для Хокіта – шанс продовжити ідеальну серію та здійснити гучну сенсацію.

The stats speak for themselves 👀 B2YB: @ninjatrader [ #Polymarket #UFC334 | NOV 14 | 9pmET on @ParamountPlus ] https://t.co/SNO1AHCs48 — UFC (@ufc) November 11, 2026

Кайла Гаррісон – Аманда Нуньєс

Співголовною подією UFC 334 стане одне з найочікуваніших протистоянь у жіночому ММА – чинна чемпіонка Кайла Гаррісон зустрінеться з Амандою Нуньєс. Для бразилійки це буде повернення до октагону після тривалої паузи та завершення кар'єри у 2023 році.

Гаррісон – дворазова олімпійська чемпіонка з дзюдо, яка зуміла перенести свої навички боротьби в ММА. Її головні козирі – фізична сила, контроль у партері, тейкдауни та вміння виснажувати суперниць. Американка здатна нав'язувати боротьбу й утримувати опоненток у невигідних позиціях, поступово наближаючись до дострокового завершення поєдинку.

"Indomitable will" @KaylaH has collected some serious hardware over the years 🥇 [ #Polymarket #UFC334 | NOV 14 | 9pmET on @ParamountPlus ] https://t.co/sB7GPOdybB — UFC (@ufc) November 12, 2026

Нуньєс, своєю чергою, вважається однією з найвидатніших бійчинь в історії UFC. Вона ставала чемпіонкою у двох вагових категоріях, володіє потужним ударом, хорошим боксом і великим досвідом найважливіших поєдинків. Питання полягає тільки у тому, чи за 3 роки простою не втратила бразилійка свою форму. Проти неї стоятиме справжня "машина" боротьби, і щоб вистояти доведеться прикласти чимало зусиль і показати свій найвищий рівень.

Her resume speaks for itself 😤 @Amanda_Leoa is the bantamweight leader in total wins, striking differential, and takedowns and is the all-time leader among female fighters in knockdowns, finishes, KO/TKO wins, title wins, underdog wins, round 1 wins, and holds the longest win streak. Will she dominate at #Polymarket #UFC334? [ B2YB UFC Insights Engine powered by IBM watsonx ] — UFC (@ufc) November 12, 2026

Повний кард UFC 334

Основний кард:

Сиріл Ган (14-2) — Джош Хокіт (10-0) *бій за титул UFC у важкій вазі

Кайла Гаррісон (19-1) — Аманда Нуньєс (23-5) *бій за титул UFC у жіночій легшій вазі

Кайо Борральйо (18-2) — Юсрі Белгаруї (11-3)

Урош Медич (14-3) — Кевін Голланд (29-15)

Білал Хасан (10-0) — Луїс Гуруле (11-4)

Попередній кард:

Стівен Томпсон (17-9-1) — Чарльз Радтке (12-5)

Дрю Добер (29-15) — Кріс Дункан (15-3)

Джим Міллер (39-19) — Терренс Маккінні (18-9)

Донте Джонсон (9-0) — Сезар Алмейда (7-3)

Ранні попередні бої:

Джаред Гордон (21-9) — Мелкізаель Коста (26-8)

Мейсі Чіассон (10-6) — Б'я Мескіта (8-0)

Алатенхейлі (18-10-2) — Хуан Діас (16-1-1)

Еван Елдер (10-2) — Самуель Санчес (11-1)

Де та коли дивитися UFC 334

Турнір UFC 334 пройде у неділю вночі, 15 листопада. Стартує івент о 01:00 за Києвом з ранніх прелімів. О 03:00 почнуться бої попереднього карду, о 05:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту Ган vs Хокіт – 07:00.

Транслюватиме UFC 334 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.