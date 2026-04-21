Світоліна і Костюк спробують повторити минулорічний успіх: прев'ю турніру WTA 1000 в Мадриді

Середина весни – звичний час старту головних ґрунтових турнірів для найкращих тенісисток світу. Найбільших змагань налічуватиметься три: серії WTA 1000 у Мадриді та Римі та Grand Slam на Ролан Гаррос у Парижі.

Перший із "тисячників" відбудеться у столиці Іспанії з 21 квітня по 3 травня. На швидких червоних ґрунтових кортах спорткомплексу Caja Mágica пройде жіночий турнір із офіційною назвою Mutua Madrid Open. Тут же свій Мастерс зіграють і чоловіки, тільки представники сильної статі почнуть боротьбу на день пізніше.

Цього сезону тренувальні корти мадридського тенісного змагання вперше облаштують на знаменитому стадіоні футбольного клубу Реал "Сантьяго Бернабеу".

У такому вигляді турнір у Мадриді проводиться відносно нещодавно. Лише у 2009 році змагання відбувається в нинішній локації, у другій половині весни та на червоному ґрунті. І саме відтоді чоловічий "тисячник" був доповнений жіночим.

З 2023-го кількість учасниць турніру збільшилася до 96. Це означає, що змагання проводиться у сім раундів, а 32 сіяні тенісистки пропускають перше коло.

Очки, призові

Назва категорії турніру WTA 1000 одразу підказує, скільки очок до світового рейтингу отримує переможниця. Поточного року призовий фонд складе 8,235,540 євро, на два з лишком відсотки більше, ніж у 2025-му. Зазначимо, що призові для жінок і чоловіків, за прикладом турнірів Grand Slam, є однаковими.

Перше коло: 10 очок / €21,285.

Друге коло: 35 очок / €31,585.

Третє коло: 65 очок / €54,110.

Четверте коло: 120 очок / €92,470.

Чвертьфінал: 215 очок / €169,375.

Півфінал: 390 очок / €297,550.

Фінал: 650 очок / €535,585.

Перемога: 1000 очок / €1,007,165 .

Минулого сезону в Мадриді успішно виступили українки, і зараз ми теж можемо сподіватися на звитяги наших тенісисток. З них і починаємо розповідь про шанси спортсменок і турнірну сітку.

Наші

До основної сітки турніру в Мадриді напряму потрапили четверо українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олександра Олійникова.

А ось Юлії Стародубцевій, Дар'ї Снігур та Ангеліні Калініній доводиться пробиватися через кваліфікаційні матчі. Усі три тенісистки вдало подолали півфінал попередніх змагань і гратимуть поєдинки за вихід в основу.

Юлія Стародубцева WTA

На жаль, розклад турніру у Мадриді складено таким чином, що 21 квітня проходять і фінали кваліфікації, і матчі першого кола основної сітки. Відповідно, прев'ю публікується до старту головної стадії змагань і до завершення кваліфікації.

Зазначимо, що минулого року Юлія Стародубцева пройшла у Мадриді кваліфікацію та дісталася до четвертого кола основи, тож для неї особливо важливо вдало виступити, щоб після фіналу в Чарльстоні та особистого рекорду в рейтингу знову багато не втратити.

Важливий момент сезону для Світоліної

Торік лідерка українського тенісу саме з ґрунтового сезону почала справжнє повернення до еліти. За два місяці Еліна стала переможницею турніру в Руані, дійшла до півфіналу в Мадриді та до чвертьфіналів у Римі та на Ролан Гаррос.

За рік, що минув, ми не раз наголошували на важливості саме руанського титулу для набуття психологічної впевненості Світоліної.

Поточний сезон перша ракетка України одразу розпочала потужно. Титул в Окленді, півфінал Australian Open, фінал у Дубаї, півфінал в Індіан-Веллсі кажуть самі за себе. В результаті Еліна вперше з жовтня 2021-го повернулася до топ-10 світового рейтингу.

Після переходу з харду на ґрунт Світоліна другий рік поспіль допомогла нашій збірній пробитися до фінального раунді Кубку Біллі Джин Кінг, а потім дійшла до півфіналу в Штутгарті.

Еліна Світоліна Getty images

За найближчі півтора місяці і три великі турніри одеситці потрібно буде захистити більше тисячі рейтингових очок. Перше випробування розпочинається в Мадриді, на змаганні, де Еліна до минулого року не могла виграти більше одного матчу поспіль.

Як сьома сіяна, Світоліна стартує з другого кола, де її суперницею стане або угорка Бондар, або швейцарка Голубич. Варіанти непогані, незважаючи на останню поразку від Бондар у першому колі минулорічного US Open. Далі, скоріш за все, китаянка Ван Сіньюй, яку українка не так давно обігравала на шляху до титулу в Окленді.

Справжні випробування чекають на Еліну, починаючи з четвертого кола. "Нейтралка" Андрєєва, яка вже встигла виграти "п'ятисотник" у Лінці на ґрунті на початку квітня, потім Іга Швьонтек вже з новим тренером Франсіско Ройгом, і у півфіналі знову Аріна Сабалєнка.

На вирішальних стадіях великих турнірів простих суперниць не буває. А захищати потрібно 390 очок за минулорічний півфінал.

Костюк отримала заряд позитиву

Друга ракетка України поступово оговтується від травми, якої зазнала на Australian Open. Після півтора місяців відновлення в Індіан-Веллсі та Маямі Марту зупиняла у третіх колах Єлена Рибакіна.

Однак на ґрунті Костюк наразі має серію з шести перемог поспіль. Спочатку вона допомогла збірній впоратися з Польщею, а минулого тижня стала чемпіонкою турніру в Руані, обігравши в українському фіналі Вероніку Подрез.

Марта Костюк (справа) і Вероніка Подрез Скріншот

Марта вперше майже за два роки виступила на змаганні категорії WTA 250, очевидно, взявши приклад з Еліни Світоліної у 2025-му. Більш досвідчену подругу по збірній титул надихнув на нові звершення. Чи вийде так само у Костюк?

26 номер посіву означає, що киянка розпочне змагання з другого кола. Її перша суперниця визначиться у протистоянні між казахстанкою Путінцевою та чешкою Валентовою. Якщо цей бар'єр вдасться подолати, далі найбільш вірогідною є зустріч проти п'ятої ракетки світу Джессіки Пегули. Ну, принаймні, не Рибакіна.

Із Пегулою на ґрунті боротися цілком можна. Навіть на харді Костюк вже громила її в Брісбені у поточному сезоні. Втім, суперниця серйозна й надалі заглядати вже не будемо.

Марті потрібно захищати очки за минулорічний чвертьфінал, тому дуже бажано Пегулу проходити.

Чого очікувати від Ястремської та Олійникової?

Даяна Ястремська у 2026-му востаннє вигравала за турнір більше одного матчу аж на початку січня у Брісбені. Причому поступалася одеситка абсолютно різним за класом суперницям. Тому Даяна перебуває на межі вильоту з топ-50 і про посів у Мадриді для неї не йшлося.

Ястремська стартуватиме з першого кола матчем проти аргентинської ґрунтовички Солани Сьєрри. Оскільки покриття у столиці Іспанії є швидким, Даяна буде фавориткою цього поєдинку. А ось чи зможе вона у випадку перемоги щось протиставити Аманді Анісімовій, велике запитання.

Американка після проривного минулого сезону в 2026-му особливо не виблискує, однак і не програє у кожному другому матчі. Тут сподіватись можна лише на те, що Даяну колись має прорвати. Два-три хороші турніри за рік вона видає, а спрогнозувати, коли саме в неї "полетить", не дано нікому.

У попередньому сезоні Ястремська дійшла до другого кола, тож захищати багато очок їй не потрібно.

Олександра Олійникова тільки освоюється в статусі гравчині топ-100, тож у Мадриді дебютує. Поки гра у "вищій лізі" світового тенісу їй дається з перемінним успіхом. За три з половиною місяці можна відзначити хардовий півфінал на турнірі WTA 250 у Клуж-Напоці та фінал челенджера в Анталії з поразкою Ангеліні Калініній.

Олександра Олійникова ФТУ

Більше Олександра відзначається резонансними заявами стосовно так званих "нейтральних" спортсменів. Чергова з них була оприлюднена прямо напередодні старту в столиці Іспанії.

По суті, звісно, з Олійниковою важко не погодитися. Так, головні тенісні організації поблажливо поставилися до росіян та білорусів після повномасштабного вторгнення. Однак зараз цю ситуацію вже не змінити, особливо на тлі повернення до міжнародних змагань представників країн-агресорок в деяких інших видах спорту. Важко сказати, на який результат розраховує Олександра своїми заявами.

Повертаємося до чисто тенісних справ.

У першому колі в Мадриді Олійникова зіграє проти однієї з переможниць кваліфікації. У випадку успіху на неї вже чекає Альона Остапенко. Було б цікаво подивитися, як латвійка зможе впоратися з постійними напівгірками Олександри на ґрунті. Цей матч із представницею топ-30 може стати перевіркою можливостей українки на улюбленому покритті.

Головні фаворитки

У поточному сезоні головна боротьба ведеться між Аріною Сабалєнкою та Єленою Рибакіною. Проти їхньої потужності іншим спортсменкам знайти протидію поки не вдається.

Сабалєнка приїхала захищати титул

Білоруська перша ракетка світу в поточному сезоні програла тільки один матч: у фіналі Australian Open якраз Рибакіній. Однак і турнірів Сабалєнка зіграла всього чотири. В лютому вона пропустила і Дубай, і Доху, і на початку квітня знялася через невідому травму зі Штутгарта.

Наскільки серйозним було пошкодження та й чи мало воно місце взагалі, залишається лише здогадуватись. В будь-якому випадку, Сабалєнка зараз є головною фавориткою кожного турніру, в якому бере участь, незалежно від покриття.

Цікаво, що зі статистичного боку один фактор вказує на її майбутнє чемпіонство в Мадриді, а інший це спростовує.

Справа в тому, що останні 7 змагань WTA, від Індіан-Веллса до Руана, тобто, від тієї самої Сабалєнки до Костюк, виграли перші сіяні. З іншого боку, білоруска ставала переможницею в Мадриді тричі: у 2021-му, 2023-му та 2025-му. Парний рік нібито не повинен стати для неї успішним.

Це, звісно, інформація більше з роду цікавинок, ніж аналітики.

Із сіткою Сабалєнці в цілому пощастило. До вірогідного чвертьфіналу з Жасмін Паоліні "нейтралку" особливо нема кому зупиняти. Та й в італійки шансів на це відверто небагато. Більш складним виглядає півфінал проти Швьонтек/Андрєєвої/Світоліної.

Шанси Рибакіної

Ексросіянка нині є беззаперечно другою ракеткою світу, і 2026 рік поки проходить під знаком її боротьби з Сабалєнкою. Фінал у Мельбурні виграла Рибакіна, вирішальний матч в Індіан-Веллсі та півфінал у Маямі – білоруска. А минулого тижня Єлена перемогла на турнірі в Штутгарті, вдруге в кар'єрі ставши володаркою представницького автомобіля Porsche.

Єлена Рибакіна з головним призом у Штутгарті Getty images

Другий номер посіву для казахстанки означає, що у Мадриді до фіналу вона з Сабалєнкою не перетнеться.

Хто може не пустити туди Рибакіну? Найімовірнішим варіантом виглядає Коко Гофф у півфіналі. Певні шанси можуть мати Остапенко чи Анісімова, але, скоріш, у випадку, якщо Єлену наздожене втома після не найлегшого турнірного шляху в Штутгарті.

На кого ще звернути увагу

Пару років тому, кажучи про ґрунтові змагання, не назвати головною фавориткою Ігу Швьонтек виглядало би блюзнірством. А зараз польку важко поставити навіть у першу трійку претенденток. Адже третьою, попри нестабільний старт сезону, все одно варто вважати Коко Гофф.

Торік молода американка перші три місяці провела ще гірше, а потім вистрелила фіналами в Мадриді та Римі й перемогою на Ролан Гаррос. Тому зараз очікування від Гофф на ґрунті дуже серйозні. Їй потрібно захистити 3300 очок за півтора місяці, а це майже половина від її нинішнього доробку.

Коко потрапила до нижньої частини сітки, і до ймовірного півфіналу проти Рибакіної їй потрібно буде впоратися з Носковою, Мбоко, а можливо, і Костюк. Не найгірші варіанти для Гофф.

Швьонтек же отримала четвертий номер посіву. Для повернення собі впевненості на грунті польці потрібно буде обіграти у четвертому колі Фернандес або Йович, а у чвертьфіналі – Світоліну чи Андрєєву. Наскільки наразі це реально навіть на улюбленому покритті, сказати важко. Далі чвертьфіналів Швьонтек у сезоні ще не проходила, а двом останнім тенісисткам уже поступалася.

Тож чи варто загадувати про півфінал проти Сабалєнки?

Де дивитися турнір у Мадриді

Офіційним транслятором Mutua Madrid Open 2026 в Іспанії є канали RTVE/TVE. В Україні турнір транслюватиме канал Setanta Sports Premium з українським коментарем.