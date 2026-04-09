"Нейтральна" перша ракетка світу відмовилася від участі у престижному турнірі: відома причина

Станіслав Матусевич — 9 квітня 2026, 19:33
Нейтральна перша ракетка світу відмовилася від участі у престижному турнірі: відома причина
Аріна Сабалєнка
Перша ракетка світу з Білорусі Аріна Сабалєнка не виступить на турнірі серії WTA 500 у Штутгарті, який відбудеться з 13 по 19 квітня.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Сабалєнка відмовилася від участі у змаганні через травму, отриману після завоювання титулу в Маямі у кінці березня. Характер пошкодження спортсменка не розкрила.

Турнір у Штутгарті, хоч має категорію 500, відноситься до престижних змагань, адже кожен рік чемпіонка отримує представницький автомобіль Porsche. Минулого сезону Сабалєнка програла тут у фіналі латвійці Альоні Остапенко.

У 2026 році у Штугарті виступить перша ракетка України Еліна Світоліна. Після відмови "нейтралки" наша тенісистка потрапляє до четвірки перших сіяних, тому стартуватиме з другого кола.

Нагадаємо, що 10-11 квітня Світоліна у складі збірної України проведе матч кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти команди Польщі. Із прев'ю зустрічі можна ознайомитися на сайті "Чемпіон".

Еліна Світоліна Штутгарт Аріна Сабалєнка

Аріна Сабалєнка

