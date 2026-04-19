Світоліна заробила за півфінал у Штутгарті в півтора рази більше, ніж Костюк – за титул у Руані

Визначилися суми призових, які заробили українські тенісистки поточного тижня на турнірах WTA.

Еліна Світоліна виступала на турнірі серії WTA 500 у німецькому Штутгарті, де дісталася до півфіналу. Це принесло першій ракетці України €57,395 призових.

Троє наших тенісисток зіграли на змаганні WTA 250 у французькому Руані. Тут відбувся перший в історії турнірів такого рівня український фінал. Чемпіонкою стала Марта Костюк, яка стала багатшою на €37,390.

Таким чином, Світоліна заробила в півтора рази більше, ніж Костюк.

Фіналістка турніру в Руані, 19-річна Вероніка Подрез, отримає чек на €22,125. Це складає фактично третину від заробленого нею за всю попередню кар'єру ($77,331).

Олександра Олійникова зупинилася в Руані на стадії другого кола. За свій виступ киянка заробила €4,285.

Зазначимо, що всі суми вказано без урахування сплати податків на призові.