Мухова – про перемогу над Світоліною: Задоволена тим, як зіграла в кінцівці третього сету

Чеська тенісистка Кароліна Мухова після перемоги над Еліною Світоліною і виходу в півфінал у Штутгарті прокоментувала свій успіх.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Г рати в Штутгарті – це неймовірно. Трибуни завжди заповнені, і дуже приємно відчувати таку підтримку від глядачів. Сьогодні був дуже складний і фізично виснажливий матч проти Еліни. Я особливо задоволена тим, як зіграла в кінцівці третього сету, за рахунку 4:4, коли зробила брейк, а потім змогла довести матч до перемоги", – сказала Мухова.

У фінальному матчі 19 квітня чешка зустрінеться з казахстанською другою ракеткою світу Єленою Рибакіною.

"Є лена – переможниця турнірів Grand Slam, одна з найсильніших гравчинь, і вона вже вигравала тут, тому добре знає, як тут грати. У будь-якому випадку мені доведеться показати свій найкращий теніс, щоб мати шанс на перемогу", – віддала належне суперниці Кароліна.

Нагадаємо, що на іншому турнірі WTA цього тижня, який відбувається у французькому Ліоні, у неділю пройде перший в історії український фінал між Мартою Костюк та Веронікою Подрез.