Темна естетика і спокій: Світоліна поділилася атмосферною фотосесією

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася новою серією атмосферних світлин у соцмережах, зробивши акцент не лише на стилі, а й на внутрішньому стані.

На фото спортсменка позує у стильному образі, оточена розкиданими тенісними м'ячами, а самі кадри виконані у темних, стриманих тонах, що додає їм особливої глибини та настрою.

Разом із публікацією Еліна поділилася роздумами про баланс у житті, наголосивши на важливості ментального здоров'я.

"Мене запитали про баланс... Навчитися піклуватися про свій розум стало так само важливим, як і решта. Уповільнююсь, відбиваю і знаходжу трохи більше спокою у всьому цьому", — написала спортсменка.

Нагадаємо, напередодні Світоліна не зуміла пробитися у фінал турніру серії WTA 500 у Штутгарті. У півфінальному матчі українка у складному матчі поступилася чешці Кароліні Муховій.

За свій виступ на турнірі українка зуміла заробити солідну суму, перевищивши призові тріумфаторки змагань у Руані Марти Костюк.