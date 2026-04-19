Семеро українок отримали перших суперниць на турнірі WTA 1000 у Мадриді

Сім представниць України стартують на першому великому грунтовому турнірі серії WTA 1000, який з 21 квітня по 3 травня відбудеться у Мадриді. Четверо наших тенісисток розпочнуть боротьбу з основної сітки.

Еліна Світоліна отримала сьомий номер посіву, тому перше коло пропускає. У другому раунді змагань одеситка зустрінеться з переможницею матчу між Вікторією Голубич (81, Швейцарія) та Анною Бондар (65, Угорщина).

Марта Костюк посіяна 26-ю й теж стартуватиме з другого раунду. Там її суперницею стане сильніша в парі Юлія Путінцева (77, Казахстан) – Тереза Валентова (50, Чехія).

Даяна Ястремська (49) в першому колі посперечається з Соланою Сьєррою (90, Аргентина).

Олександра Олійникова (70) зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації.

Троє українських тенісисток розпочнуть змагання з попереднього етапу.

Юлія Стародубцева (53) у півфіналі кваліфікації зіграє проти італійки Лукреції Стефаніні (148).

На цій же стадії Дар'я Снігур (101) побореться з 16-річною володаркою вайлд-кард із Бразилії Науані Віторією Леме да Сілвою (657).

Нарешті, першою суперницею Ангеліни Калініної (107) стане Марина Бассольс Рібера (181, Іспанія).

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк обіграла в українському фіналі турніру WTA 250 у Руані Вероніку Подрез.