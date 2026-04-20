Костюк піднялася на 5 позицій, Подрез встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 20 квітня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна після виходу в півфінал у Штутгарті залишилася на сьомій позиції. На вершині продовжує знаходитися "нейтральна" Аріна Сабалєнка. Єдиною зміною в першій десятці стало переміщення з дев'ятої на восьму позицію росіянки Мірри Андрєєвої.

Марта Костюк, завоювавши титул в Руані, піднялася на 5 сходинок і йде 23-ю. Її суперниця по вирішальному матчу, Вероніка Подрез, зробила стрибок одразу на 62 рядки і посіла 147 місце. Це її особистий рекорд.

Даяна Ястремська (49) та Юлія Стародубцева (53) не змінили свого розташування в рейтингу.

На одну позицію піднялася Олександра Олійникова (69).

Дар'я Снігур зробила три кроки вгору й повернулася до топ-100, розмістившись на 98 сходинці. На стільки ж місць, але опустилася Ангеліна Калініна (110).

Продовжує додавати у третій сотні Катаріна Завацька. Вона піднялася на 14 позицій і йде 237-ю.

Натомість Анастасія Соболєва залишила топ-300, впавши на 303 місце.

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 10895; (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8500; (3). Коко Гофф (США) – 7278; (4). Іга Швьонтек (Польща) – 7263; (5). Джессіка Пегула (США) – 6136; (6). Аманда Анісімова (США) – 5995; (7). Еліна Світоліна (Україна) – 3910; (9). Мірра Андрєєва (-) – 3907; (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 3746; (10). Вікторія Мбоко (Канада) – 3722;

...

23 (28). Марта Костюк (Україна) – 1723;

49 (49). Даяна Ястремська (Україна) – 1200;

53 (53). Юлія Стародубцева (Україна) – 1139;

69 (70). Олександра Олійникова (Україна) – 945;

98 (101). Дар'я Снігур (Україна) – 796;

110 (107). Ангеліна Калініна (Україна) – 738;

147 (209). Вероніка Подрез (Україна) – 511;

237 (251). Катаріна Завацька (Україна) – 283;

303 (272). Анастасія Соболєва (Україна) – 214.

Нагадаємо, що семеро українок отримали перших суперниць на турнірі серії WTA 1000 у Мадриді, який відбудеться з 21 квітня по 3 травня.