Вперше в історії дві українки зустрінуться в фіналі турніру WTA

На турнірі WTA 250 у французькому Руані відбудеться український фінал. Це стало відомо після того, як представниця Румунії Сорана Кирстя (26) знялася перед півфінальним матчем проти нашої тенісистки Вероніки Подрез (209) через травму лівої ноги.

Таким чином, Подрез автоматично пройшла до фіналу, де зустрінеться з першою сіяною змагань, іншою українкою Мартою Костюк (28), яка 18 квітня у півфінальному поєдинку легко впоралася з німкенею Татьяною Марією (63).

Вперше в історії в фіналі турніру рівня WTA між собою зіграють дві українки. Він відбудеться у неділю, 19 квітня.

Минулого року змагання в Руані підкорилося першій ракетці України Еліні Світоліній.

Нагадаємо, що на турнірі в Руані Вероніка Подрез подолала кваліфікацію, в першому колі основної сітки розгромила екстретю ракетку світу Слоан Стівенс (552, США), а в другому раунді впоралася з італійкою Елізабеттою Коччаретто (41). У чвертьфіналі українка впевнено перемогла британку Кеті Бултер (64).

У свою чергу, Костюк обіграла на старті француженку Діан Паррі (100), у другому раунді була сильнішою за американку Кеті Макнеллі (71), а у чвертьфіналі здолала іншу представницю США Енн Лі (36).