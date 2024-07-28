Медальний залік Олімпіади-2024: Австралія — перша, Україна без нагород
До вашої уваги загальний медальний залік Олімпійських ігор 2024 станом на ранок 28 липня (09:00).
Очолює медальний залік Австралія, в якої 5 медалей: 3 золота та 2 срібла.
Збірна України, яку на літній Олімпіаді-2024 представлять 140 спортсменів у 23 видах спорту. поки не здобула жодної нагороди.
Усього буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту
Матеріал оновлюється
Медальний залік Олімпійських ігор 2024
1. Австралія | 🥇 3 | 🥈 2 | 🥉 0 | 🏅 5
2. Китай | 🥇 2 | 🥈 0 | 🥉 1 | 🏅 3
3. США | 🥇 1 | 🥈 2 | 🥉 2 | 🏅 5
4. Франція | 🥇 1 | 🥈2 | 🥉 1 | 🏅 4
5. Південна Корея | 🥇 1 | 🥈1 | 🥉 1 | 🏅 4
6. Бельгія | 🥇 1 | 🥈0 | 🥉1 | 🏅 2
7. Японія | 🥇1 | 🥈0 | 🥉1 | 🏅 2
8. Казахстан | 🥇1 | 🥈0 | 🥉1 | 🏅 2
9. Німеччина | 🥇1 | 🥈0 | 🥉0 | 🏅 1
10. Гонконг | 🥇1 | 🥈 | 0 | 🥉 0 | 🏅 1
11. Італія | 🥇0 | 🥈1 | 🥉2 | 🏅 3
12. Велика Британія | 🥇0 | 🥈1 | 🥉1 | 🏅 2
13. Канада | 🥇0 | 🥈 | 1🥉0 | 🏅 1
14. Фіджі | 🥇0 | 🥈1 | 🥉0 | 🏅 1
15. Монголія | 🥇0 | 🥈1 | 🥉0 | 🏅 1
16. Туніс | 🥇0 | 🥈1 | 🥉0 | 🏅 1
17. Угорщина | 🥇0 | 🥈0 | 🥉1 | 🏅 1
18. ПАР | 🥇0 | 🥈0 | 🥉 1 | 🏅 2
19. Іспанія | 🥇0 | 🥈0 | 🥉 1 | 🏅 1
20. Швеція | 🥇0 | 🥈1 | 🥉 | 1 | 🏅 1
...
Україна | 🥇 | 0 | 🥈0 | 🥉0 | 🏅 0
Зазначимо, що бейтинговий оператор FAVBET впевнений у перемозі в медальному заліку збірної США — коефіцієнт 1,05. Найближчим претендентом, на думку Фавбета, також є Китай — 12,00.
Щодо України, то Фавбет дає коефіцієнт 1,95 на 16 та більше медалей у скарбничці нашої команди або 1,80 на 15 та менше нагород Олімпійських ігор-2024.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.