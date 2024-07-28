Медальний залік Олімпіади-2024: Австралія — перша, Україна без нагород

До вашої уваги загальний медальний залік Олімпійських ігор 2024 станом на ранок 28 липня (09:00).

Очолює медальний залік Австралія, в якої 5 медалей: 3 золота та 2 срібла.

Збірна України, яку на літній Олімпіаді-2024 представлять 140 спортсменів у 23 видах спорту. поки не здобула жодної нагороди.

Усього буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту

Матеріал оновлюється

Медальний залік Олімпійських ігор 2024

1. Австралія | 🥇 3 | 🥈 2 | 🥉 0 | 🏅 5

2. Китай | 🥇 2 | 🥈 0 | 🥉 1 | 🏅 3

3. США | 🥇 1 | 🥈 2 | 🥉 2 | 🏅 5

4. Франція | 🥇 1 | 🥈2 | 🥉 1 | 🏅 4

5. Південна Корея | 🥇 1 | 🥈1 | 🥉 1 | 🏅 4

6. Бельгія | 🥇 1 | 🥈0 | 🥉1 | 🏅 2

7. Японія | 🥇1 | 🥈0 | 🥉1 | 🏅 2

8. Казахстан | 🥇1 | 🥈0 | 🥉1 | 🏅 2

9. Німеччина | 🥇1 | 🥈0 | 🥉0 | 🏅 1

10. Гонконг | 🥇1 | 🥈 | 0 | 🥉 0 | 🏅 1

11. Італія | 🥇0 | 🥈1 | 🥉2 | 🏅 3

12. Велика Британія | 🥇0 | 🥈1 | 🥉1 | 🏅 2

13. Канада | 🥇0 | 🥈 | 1🥉0 | 🏅 1

14. Фіджі | 🥇0 | 🥈1 | 🥉0 | 🏅 1

15. Монголія | 🥇0 | 🥈1 | 🥉0 | 🏅 1

16. Туніс | 🥇0 | 🥈1 | 🥉0 | 🏅 1

17. Угорщина | 🥇0 | 🥈0 | 🥉1 | 🏅 1

18. ПАР | 🥇0 | 🥈0 | 🥉 1 | 🏅 2

19. Іспанія | 🥇0 | 🥈0 | 🥉 1 | 🏅 1

20. Швеція | 🥇0 | 🥈1 | 🥉 | 1 | 🏅 1

...

Україна | 🥇 | 0 | 🥈0 | 🥉0 | 🏅 0

Зазначимо, що бейтинговий оператор FAVBET впевнений у перемозі в медальному заліку збірної США — коефіцієнт 1,05. Найближчим претендентом, на думку Фавбета, також є Китай — 12,00.

Щодо України, то Фавбет дає коефіцієнт 1,95 на 16 та більше медалей у скарбничці нашої команди або 1,80 на 15 та менше нагород Олімпійських ігор-2024.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.