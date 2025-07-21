Хамрун – Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 22 липня, київське Динамо проведе матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 проти мальтійської команди Хамрун Спартанс.

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Поєдинок відбудеться у місті Хамрун, Мальта на стадіоні "Віктор Тедеско". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.

Напередодні головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський визначився із заявкою на перший матч проти Хамрун Спартанс. До списку не потрапив весняний новачок команди Анхель Торрес.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Любліні, Польща.

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, а донецький Шахтар фінішував на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.