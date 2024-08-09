🥈 Лузан та Рибачок здобули срібло в каное-двійці на 500 метрів

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Українки фінішували з часом 1:54,30. Лузан та Рибачок стартували в розміреному темпі, подолавши половину дистанції за 56,97 секунди, що було шостим проміжним результатом. Однак на останніх 200 метрах українські веслувальниці активізувалися та обійшли пари з Іспанії, Польщі, Угорщини та Канади.

Золото впевнено завоювали китаянки, встановивши олімпійський рекорд — 1:52,81. Зазначимо, що Сюй Шисяо та Сунь Мен'я є золотими призерами Олімпіади-2020 у Токіо в цій дисципліні.

Бронзові нагороди здобули канадки Слоун Маккензі та Кеті Венсан. Венсан також є бронзовою медалісткою Токіо-2020.

1. 🥇 Сюй Шисяо/Сунь Мен'я (Китай) — 1:52,81;

2. 🥈 Людмила Лузан/Анастасія Рибачок — 1:54,30;

3. 🥉 Слоун Маккензі/Кеті Венсан (Канада) — 1:54,36.

Зазначимо, що Лузан з Рибачок є срібними призерками Токіо-2020 (змагання відбулися у 2021 році) у цій дисципліні. Також на Іграх-2020 у Людмила здобула бронзу в каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Раніше Лузан та Рибачок здобули путівку у півфінал Олімпійських ігор-2024 у каное-одиночці.

Обидві представниці України фінішували першими у своїх чвертьфінальних заїздах. Рибачок подолала дистанцію 200 метрів за 47.11 секунди, а Лузан — за 47.42.

Напередодні Олег Кухарик та Ігор Трунов не змогли пройти у півфінал чоловічої байдарки-двійки слаломістка. Також Вікторія Ус не пройшла у півфінал каяк-кросу, попри те, що всю дистанцію йшла другою. Раніше вона не змогла здобути олімпійську медаль у веслувальному слаломі, а перед цим, не зуміла пройти у фінал на байдарці.

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.