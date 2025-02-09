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Збірна України виграла медальний залік чемпіонату світу 2025 з парабіатлону

Микола Дендак — 9 лютого 2025, 18:14
Збірна України виграла медальний залік чемпіонату світу 2025 з парабіатлону
Людмила Ляшенко
Parasport Sverige/Karl Nilsson

Українські спортсмени здобули 14 медалей на чемпіонаті світу з парабіатлону, що проходив у словенській Поклюці.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Зокрема в активі українців 5 золотих, 3 срібні та 6 бронзових нагород. У загальному медальному заліку саме Україна посіла перше місце, випередивши Канаду (6 медалей) та США (5 медалей).

Золоті медалі здобули

  • Олександр Казік (спринт/спринт-персьют/індивідуальна гонка; клас з порушенням зору),
  • Олександра Кононова (спринт-персьют; клас стоячи),
  • Григорій Вовчинський (спринт-персьют; клас стоячи)

Срібні медалі здобули

  • Ірина Буй (спринт-персьют; клас стоячи),
  • Ярослав Решетинський (спринт-персьют/індивідуальна гонка; клас з порушенням зору)

Бронзові медалі здобули

  • Олександра Кононова (спринт/індивідуальна гонка; клас стоячи),
  • Олександр Алексик (спринт-персьют; клас сидячи),
  • Анатолій Ковалевський (спринт-персьют/індивідуальна гонка; клас з порушенням зору),
  • Григорій Вовчинський (індивідуальна гонка; клас стоячи)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що IBU проведе біатлонний фестиваль у Мюнхені, на якому візьмуть участь парабіатлоністи.

медальний залік Парабіатлон

Парабіатлон

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