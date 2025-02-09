Збірна України виграла медальний залік чемпіонату світу 2025 з парабіатлону

Українські спортсмени здобули 14 медалей на чемпіонаті світу з парабіатлону, що проходив у словенській Поклюці.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Зокрема в активі українців 5 золотих, 3 срібні та 6 бронзових нагород. У загальному медальному заліку саме Україна посіла перше місце, випередивши Канаду (6 медалей) та США (5 медалей).

Золоті медалі здобули

Олександр Казік (спринт/спринт-персьют/індивідуальна гонка; клас з порушенням зору),

Олександра Кононова (спринт-персьют; клас стоячи),

Григорій Вовчинський (спринт-персьют; клас стоячи)

Срібні медалі здобули

Ірина Буй (спринт-персьют; клас стоячи),

Ярослав Решетинський (спринт-персьют/індивідуальна гонка; клас з порушенням зору)

Бронзові медалі здобули

Олександра Кононова (спринт/індивідуальна гонка; клас стоячи),

Олександр Алексик (спринт-персьют; клас сидячи),

Анатолій Ковалевський (спринт-персьют/індивідуальна гонка; клас з порушенням зору),

Григорій Вовчинський (індивідуальна гонка; клас стоячи)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що IBU проведе біатлонний фестиваль у Мюнхені, на якому візьмуть участь парабіатлоністи.