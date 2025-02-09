Збірна України виграла медальний залік чемпіонату світу 2025 з парабіатлону
Людмила Ляшенко
Parasport Sverige/Karl Nilsson
Українські спортсмени здобули 14 медалей на чемпіонаті світу з парабіатлону, що проходив у словенській Поклюці.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Зокрема в активі українців 5 золотих, 3 срібні та 6 бронзових нагород. У загальному медальному заліку саме Україна посіла перше місце, випередивши Канаду (6 медалей) та США (5 медалей).
Золоті медалі здобули
- Олександр Казік (спринт/спринт-персьют/індивідуальна гонка; клас з порушенням зору),
- Олександра Кононова (спринт-персьют; клас стоячи),
- Григорій Вовчинський (спринт-персьют; клас стоячи)
Срібні медалі здобули
- Ірина Буй (спринт-персьют; клас стоячи),
- Ярослав Решетинський (спринт-персьют/індивідуальна гонка; клас з порушенням зору)
Бронзові медалі здобули
- Олександра Кононова (спринт/індивідуальна гонка; клас стоячи),
- Олександр Алексик (спринт-персьют; клас сидячи),
- Анатолій Ковалевський (спринт-персьют/індивідуальна гонка; клас з порушенням зору),
- Григорій Вовчинський (індивідуальна гонка; клас стоячи)
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що IBU проведе біатлонний фестиваль у Мюнхені, на якому візьмуть участь парабіатлоністи.