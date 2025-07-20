Легкий суперник проти важкого Динамо: чого очікувати від матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Вже у вівторок, 22 липня, свій єврокубковий шлях розпочне чемпіон України київське Динамо. Суперником "біло-синіх" у другому етапі кваліфікації Ліги чемпіонів стане мальтійський Хамрун Спартанс.

Чемпіон вирішив розповісти, в якому стані Динамо підходить до цього протистояння та познайомити вас із суперником киян.

Динамо – без змін у складі...

Вже тривалий час довкола Динамо ходять трансферні чутки, в першу чергу щодо центрального захисника. Дійсно, захист киян був чи найслабшою ланкою команди в минулому сезоні. Але до старту кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо підходить без змін в основній обоймі.

ФК Динамо

Так, з оренд повернулися Олександр Яцик та Владислав Супряга, але вони точно не претендують на місце в стартовому складі. Натомість команду покинули гравці запасу Максим Дячук (оренда в Лехію) та Валерій Лучкевич (вільний агент). Тобто говорити про бодай якесь підсилення складу не доводиться.

Але є й приємний момент: команда в кадровому плані не стала слабшою. І головна заслуга керівництва клубу в тому, що легенда Динамо Андрій Ярмоленко продовжив контракт ще на один рік. Як він каже, останній в його кар'єрі.

... Але з проблемами у грі

Шість товариських матчів, дві червоні картки, лише 5 голів (3 було в одному матчі проти Кішварди), та всього одна перемога. Звісно, оцінювати рівень гри команди лише на основі спарингів неправильно, але погодьтеся, загальна картина змушує переживати за результат поєдинку.

І не можна сказати, що суперники були якогось високого рівня: Осієк (0:1, сьома команда Хорватії), Корвінул (0:0, сьома команда другого дивізіону Румунії), Вест Бромвіч (1:1, дев'ятий у Чемпіоншипі), Мідтьюлланн (1:3, срібний призер чемпіонату Данії) та двічі Кішварда (0:2, 3:0, переможець другого дивізіону Угорщини).

Жоден з гравців Динамо не забив більше одного голу. А відзначалися лише Ярмоленко, Ванат, Піхальонок, Супряга та Задорожний. Водночас гравці киян тричі вилучалися: Тимчик і Шапаренко (пряма червона) та Гусєв (дві жовті). При тому в останній грі проти Осієка, коли Шапаренка і вилучили, арбітр після чергової сутички між командами вирішив достроково завершити зустріч.

Динамо проти Осієка, товариський матч ФК Динамо

Тобто у киян явно простежуються певні проблеми, які тягнуться ще з кінця минулого сезону. За останні 5 турів минулого розіграшу Динамо виграло лише один матч проти Інгульця, та і якість гри залишала неприємний посмак.

Шапаренко так і не зміг повернути свою форму після травми, Бражко сів у запас після непродажу у Вулвергемптон. З лідерів, які продовжують стабільно показувати свій рівень, залишилися лише Ванат, Ярмоленко та Буяльський. Але перший може влітку покинути команду. Все ж, він найбільший актив Динамо. А другому вже 35 років.

Пройти Хамрун під силу

Що за клуб цей Хамрун Спартанс? По-перше, він переможець чемпіонату Мальти (41 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА). Це нижче за ту ж Фінляндію з Ільвесом, суперником Шахтаря, якого "гірники" в першому матчі в Лізі Європи декласували 6:0.

У першому етапі кваліфікації Хамрун в серії післяматчевих пенальті обіграв литовський Жальгіріс. І вихід у другий етап кваліфікації ЛЧ став історичною подією для Мальти. Ніколи раніше мальтійський клуб не виходив у цю стадію.

Що ж до самої команди, то її було засновано в 1907 році. Вона кілька разів ставала чемпіоном, але також часто покидала елітний дивізіон. У сезоні-2012/13 клуб навіть опинився в третьому за силою чемпіонаті, але вже за два роки повернувся та почав свою домінацію. Хамрун вже втретє поспіль став чемпіоном Мальти.

Хамрун Спартанс ФК Динамо

Загальна вартість складу навіть нижча за все той же Ільвес (4,41 проти 4,55 мільйона євро), а найдорожчим гравцем є літній новачок команди Домантас Шимкус (400 тисяч євро). Найкращі бомбардири минулого сезону вже покинули Хамрун, і головну небезпеку наразі представляє нападник Джозеф Мбонг.

Орієнтовні стартові склади

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак – Михайленко, Шапаренко, Буяльський – Ярмоленко, Кабаєв, Ванат.

Хамрун: Бонелло – Рафаель, Бєлічич, Шимкус, Політо – Мбонг, Чадженович, Едер, Камензулі – Хаджі, Коффі.

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Де дивитися Хамрун – Динамо

Перший матч відбудеться у Мальті на стадіоні імені Тоні Беззіни, що розташований в місті Паола. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Поєдинок транслюватиметься на каналі "2+2".

Прогноз Чемпіона

Перемога Динамо – 2:0

Прогноз букмекерів