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Україна увійшла у топ 5 медального заліку на чемпіонаті світу в Усі

Микола Дендак — 16 квітня 2025, 10:37
Україна увійшла у топ 5 медального заліку на чемпіонаті світу в Усі
FIE

Україна посіла 5 сходинку в медальному заліку за підсумками чемпіонату світу з фехтування серед кадетів та юніорів, який проходив у китайському Усі.

Про це повідомляє Федерація фехтування України.

Українці здобули повний комплект нагород, усі вони були здобуті у фехтуванні на шпагах. Золоті медалі на рахунку жіночої збірної, яку представляли Анна Максименко, Аліна Дмитрук, Емілі Конрад та Валерія Білоус-Гріджак.

В особистих змаганнях Аліна Дмитрук стала ще й віцечемпіонкою світу, а Максим Перчук здобув бронзу.

Перемогу ж у медальному заліку здобула збірна США, у якої 8 золотих медалей, 1 срібло та 4 бронзи. Італія посіла другу сходинку, а третім сенсаційно став Єгипет, в якого лише 2 нагороди, проте обидві золоті.

Медальний залік ЧС-2025 з фехтування

Кадети та юніори

  1. США – 13 медалей (8 золота/1 срібло/4 бронзи);
  2. Італія – 10 (3/4/3);
  3. Єгипет – 2 (2/0/0);
  4. Канада – 4 (1/1/2);
  5. Україна – 3 (1/1/1).

Нагадаємо, раніше Емілі Конрад розкритикувала FIE за допуск російських спортсменів до турніру. Також нещодавно Анна Максименко стала чемпіонкою Гран-прі FIE, яке проходило в Будапешті.

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медальний залік

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