Презент на честь ефектної перемоги над Дюбуа: Усику подарували золотий IPhone

Після ефектної перемоги над Даніелем Дюбуа у реваншному бою на стадіоні "Вемблі" Олександр Усик отримав не лише статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, а й розкішний подарунок – ексклюзивний iPhone 16 Pro Max.

Смартфон став справжнім витвором мистецтва. Його задня кришка виготовлена з 24-каратного золота, а дизайн вражає символізмом: на ній розміщені емблема промоушена Усика, напис Undisputed (що підкреслює статус чемпіона в усіх чотирьох версіях), а також логотип легендарного боксерського журналу The Ring.

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Такий подарунок став не лише знаком поваги до українського боксера, а й визнанням його досягнень на міжнародному рівні.

Нагадаємо, у п'ятому раунді Усик нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів. Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.

Вже після бою Олександр провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Раніше повідомлялося, що менеджер Дюбуа виконав свою обіцянку і подарував українцю новеньке авто.