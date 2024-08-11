Уперше в історії літньої Олімпіади долю переможця медального заліку визначили срібні нагороди

Завершилися XXXIII Літні Олімпійські ігри у Парижі. До програми Олімпіади-2024 входило 32 види спорту, що охоплювали 306 змагань, за підсумками яких було розіграно 329 комплектів нагород.

Медальний залік у 19 раз в історії виграла збірна США, яка здобула 40 золотих, 44 срібних та 42 бронзові нагороди. Сорокову медаль найвищого ґатунку американці здобули в останніх змаганнях Олімпіади — жіночий баскетбольний турнір. Однак найцікавіше, що вперше в історії літніх Ігор відразу дві країни завоювали однакову кількість нагород вищого ґатунку. 40 золотих медалей також завоювали спортсмени з Китаю.

Уперше в сучасній історії Олімпійських ігор, яка триває з 1896 року, долю переможця медального заліку вирішила кількість здобутих срібних нагород. Китай здобув на 17 менше срібних медалей — 27. За загальною кількістю потрапляння на подіум також першими стали американці 125 проти 91 у Китаю.

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Зазначимо, що в останній день Олімпіади Японія вийшла на третє місце в заліку, обійшовши Австралію. У представників "країни Сонця, що сходить" в добірці 20 золотих медалей, 12 срібних та 13 бронзових. Австралія залишилася з 18 золотими медалями та опустилася на четверте місце таблиці.

П'яте місце посіли господарі турніру, французи, які здобули 16 золотих нагород, 25 срібних та 22 бронзові. Шосте місце зайняли представники Нідерландів, які до 15 золотих медалей додали 7 срібних і 12 бронзових. Зауважимо, що вперше за 20 років, Ігор-2004 у грецьких Атенах, Велика Британія не потрапила до п'ятірки найкращих у медальному заліку. Цього року в британців 14 золота, 22 срібла та 29 бронзи. Вони є третіми за загальною кількістю здобутих нагород.

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Українські атлети вибороли 12 медалей: 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзових. Збірна України розмістилася на 22 сходинці в медальному заліку, що є 3 найгіршим результатом в історії.

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Цікавим є те, що на зимових Олімпійських іграх тричі перше та друге місце мало однакову кількість золотих нагород. Уперше це сталося на дебютній зимовій Олімпіаді у Франції. Тоді Норвегія та Фінляндія здобули по 4 золоті медалі, однак у норвежців було на 3 срібла більше — 7 проти 4.

Вдруге така ситуація склалася на перших Іграх після Другої світової війни, у 1948 році у Швейцарії. Тоді Норвегія та Швеція продемонстрували ідентичний результат та обидві країни виграли медальний залік з 4 золотими, 3 срібними та 3 бронзовими нагородами. Також на Іграх-1948 10 медалей здобули господарі змагань, однак швейцарці мали 3 золота, 4 срібла та 3 бронзи.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор-1948 у Швейцарії

Втретє однакова кількість золотих медалей була здобута у 2018 році на зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані, Південна Корея. Все ті ж норвежці виграли медальний залік, маючи однакову кількість нагород вищого ґатунку з Німеччиною — по 14. Срібних медалей у Норвегії було на 4 більше, 14 проти 10 в німців.