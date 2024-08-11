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Ювілейний тріумф. Жіноча збірна США вдесяте виграла баскетбольний турнір на Олімпіаді

Руслан Травкін — 11 серпня, 18:22
Ювілейний тріумф. Жіноча збірна США вдесяте виграла баскетбольний турнір на Олімпіаді

Сьогодні, 11 серпня, відбувся фінал жіночого баскетбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.

У поєдинку за золото зійшлися збірні Франції та США. Інтрига у матчі трималася до останніх секунд, але американки виявилися сильнішими.

Господарки турніру боролися до останнього. Програючи у рахунку, вони почали використовувати тактику фолів. Так, збірна Франції влучала свої атаки, але і американки не хибили з лінії штрафних.

Олімпійські ігри-2024, Франція

Баскетбол, жінки

Фінал, 11 серпня

Франція — CША 66:67 (9:15, 16:10, 18:20, 23:22)

Збірна США вдесяте виграє жіночий баскетбольний турнір на Олімпійських іграх. На ОІ-1976 здобули срібло, а 1992 — бронзу.

Досвідчена баскетболістка Діана Тауразі вже вшосте стає олімпійською чемпіонкою. У червні цього року їй виповнилося 42 роки.

Цей матч вирішив долю лідерства у медальному заліку Олімпіади-2024. Перемога дозволила США наздогнати Китай за золотими нагородами — по 40 — але американці виграли залік через більшу кількість нагород меншої якості.

Нагадаємо, у чоловічому фіналі також зійшлися Франція та США. Підопічні Стіва Керра здобули перемогу.

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