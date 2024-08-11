Ювілейний тріумф. Жіноча збірна США вдесяте виграла баскетбольний турнір на Олімпіаді
Сьогодні, 11 серпня, відбувся фінал жіночого баскетбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.
У поєдинку за золото зійшлися збірні Франції та США. Інтрига у матчі трималася до останніх секунд, але американки виявилися сильнішими.
Господарки турніру боролися до останнього. Програючи у рахунку, вони почали використовувати тактику фолів. Так, збірна Франції влучала свої атаки, але і американки не хибили з лінії штрафних.
Олімпійські ігри-2024, Франція
Баскетбол, жінки
Фінал, 11 серпня
Франція — CША 66:67 (9:15, 16:10, 18:20, 23:22)
Збірна США вдесяте виграє жіночий баскетбольний турнір на Олімпійських іграх. На ОІ-1976 здобули срібло, а 1992 — бронзу.
Досвідчена баскетболістка Діана Тауразі вже вшосте стає олімпійською чемпіонкою. У червні цього року їй виповнилося 42 роки.
Цей матч вирішив долю лідерства у медальному заліку Олімпіади-2024. Перемога дозволила США наздогнати Китай за золотими нагородами — по 40 — але американці виграли залік через більшу кількість нагород меншої якості.
Нагадаємо, у чоловічому фіналі також зійшлися Франція та США. Підопічні Стіва Керра здобули перемогу.