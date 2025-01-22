Збірна України з біатлону виграла медальний залік Універсіади-2025

Сьогодні, 22 січня, на ХХХІІ Всесвітній Зимовій Універсіаді, що проходить в італійському Турині, завершилася змагальна біатлонна програма.

Збірна України виграла медальний залік серед біатлонних команд, здобувши 9 медалей: 4 золота, 2 срібла та 3 бронзи.

Підсумковий медальний залік біатлону на Універсіаді-2025

Загалом у Турині було розіграно 9 комплектів нагород у біатлоні: в коротких індивідуальних гонках, спринтах, персьютах, масстартах серед чоловіків та жінок, а також в одиночній змішаній естафеті.

Найтитулованішим біатлоністом Універсіади в Турині став 20-річний студент Сумського державного університету Богдан Борковський, який виграв золоті медалі в короткій індивідуальній гонці та переслідуванні, а також піднявся на третій щабель п'єдесталу за підсумками спринту.

Також три медалі для України здобула 23-річна Дарина Чалик, однак у неї одне золото (у масстарті) та дві бронзи (у короткій індивідуальній гонці та персьюті).

Сергій Супрун та Олександра Меркушина здобули по одному особистому сріблу – у чоловічому персьюті та жіночому масстарті відповідно. Крім того, Супрун та Меркушина разом стали чемпіонами студентських Ігор в сингл-міксті.

Якщо ж брати до уваги медальний залік Універсіади-2025 з урахуванням усіх видів спорту, то в ньому Україна посідає восьмий рядок, маючи 11 медалей у доробку. Ще дві срібні нагороди нашій країні принесли фристайлісти Марія Анійчин і Олег Бойко.

Загальний медальний залік Універсіади-2025 станом на 22 січня, 14:30

ХХХІІ Всесвітня Зимова Універсіада завершиться у четвер, 23 січня. Україна має шанс виграти ще нагороду в хокеї: чоловіча збірна сьогодні, 22 січня, зіграє у бронзовому фіналі проти команди США. Початок о 17:00 за Києвом.