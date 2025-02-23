Україна третій рік поспіль не здобула жодної медалі на чемпіонаті світу

Україна не здобула жодної медалі на чемпіонаті світу 2025 з біатлону, який проходив із 12 до 23 лютого у швейцарському Ленцергайде.

Це сталося втретє поспіль, що стало найгіршою серією для української команди, яка триває з 2023 року. Загалом же Україна всьоме завершила ЧС без медалей (1993, 1995, 2005, 2009, 2023, 2024, 2025).

Переможцем у медальному заліку на чемпіонаті світу-2025 впевнено стала Франція, у якої 12 медалей загалом та 6 золотих зокрема. У другого місця Норвегії 9 нагород, при чому до останньої дисципліни їх було лише 6. Що цікаво, на турнірі медалі здобували представники лише 8 країн.

Медальний залік чемпіонату світу 2025 з біатлону

Франція – 12 медалей (6 золотих, 1 срібна, 5 бронзових); Норвегія – 9 медалей (4, 3, 2); Швеція – 4 медалі (1, 2, 1); Німеччина – 4 медалі (1, 1, 2); США – 2 медалі (0, 2, 0); Чехія – 1 медаль (0, 1, 0); Італія – 1 медаль (0, 1, 0); Фінляндія – 1 медаль (0, 0, 1).

Нагадаємо, в останній дисципліні чемпіонату світу 2025 – масстарті, українські біатлоністки Юлія Джима та Христина Дмитренко не змогли забігти до чільної двадцятки. Дмитро Підручний та Віталій Мандзин завершили чоловічий масстарт на останніх місцях.