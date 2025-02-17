Україна завершила Ігри нескорених-2025 з персональним другим найкращим результатом в історії

Завершилися Ігри нескорених 2025 року, які проходили в канадських містах Ванкувері та Вістлері. Там збірна України виборола 30 медалей, що стало другим найкращим показником в історії країни.

Про це повідомляє Суспільне.

Україна була представлена найбільшим складом в своїй історії – 35 ветеранів та військовослужбовців брали участь в Іграх нескорених.

Протягом семи днів змагань українці здобули загалом 30 нагород різного гатунку: 12 золотих медалей, 11 срібних та 7 бронзових.

Згідно з джерелом, це другий найкращий показник в історії України. Більше медалей українці здобули тільки в 2023 році в німецькому Дюссельдорфі (34). До того ж, був повторений рекорд за кількістю золотих медалей, який був встановлений також два роки тому.

У загальному медальному заліку збірна України посіла третє місце, поступившись лише США (55) та Австралії (36).

Найбільше нагород Україна здобула у плаванні (8). Там же українці виграли більшу частину свого "золота" (5). Найбільшу кількість медалей зібрав військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник, він записав на свій рахунок одразу шість нагород (по три "золота" та "срібла"). Чотири з них були отримані за виступи у плаванні.

Нагадаємо, що у лижних перегонах стоячи (класу INO2) Україна посіла всі місця подіуму. Саме тоді українці принесли першу золоту медаль змагань.

А перед стартом Ігор Нескорених-2025 Принц Гаррі особисто привітав збірну Україну під час церемонії відкриття.