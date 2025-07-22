Це божевілля: потенційний суперник Усика відреагував на вечірку Дюбуа у день реваншу на Вемблі

Обов'язковий претендент на пояс WBO Джозеф Паркер прокоментував шокуючу новину про вечірку Даніеля Дюбуа перед реваншем із Олександром Усиком.

Новозеландець відреагував на скандал у прямому ефіру шоу TalkSport.

"Це зовсім інша історія. Це якесь божевілля. Вау", – сказав Паркер.

#dubois #boxing🥊 #usykdubois #fightermagazine ♬ original sound - fightermagazine @fightermagazine Part 2: Simon Jordan expands on earlier rumours claiming that Team Dubois held a 70 person house party on THE DAY OF THE FIGHT, none of whom close to Daniel who promptly left the party and went for a drive to distance himself… not ideal preparation for the biggest night of your career 😬 VIA @talkSPORT #fyp

Нагадаємо, Дюбуа потрапив у скандал перед боєм проти вже абсолютного чемпіона Олександра Усика. За кілька годин до реваншу його батько Стен влаштував гучну вечірку.

Саме через це британський боксер запізнився на деякий час, прибувши на стадіон "Вемблі" на 45 хвилин пізніше за українця.

У підсумку Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.