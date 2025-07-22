У мережі з'явилося відео з вечірки, через яку Дюбуа запізнився на бій з Усиком

Колишній чемпіон з боксу Даніель Дюбуа потрапив у дискомфортну ситуацію перед боєм проти вже абсолютного чемпіона Олександра Усика. За кілька годин до реваншу його батько Стен влаштував вечірку.

Відео з вечірки Дюбуа

Daniel Dubois allegedly had a 70-person party at his house just hours before fighting Oleksandr Usyk on Saturday



He pulled up to the venue less than 90 minutes before his ring walk 😅 pic.twitter.com/16An5zM7pg — Happy Punch (@HappyPunch) July 21, 2025

Дюбуа не знав присутніх, тому на деякий час покинув будинок. Згодом це спричинило затримку його потрапляння на арену, оскільки акредитовані машини, які мали доставити боксера на стадіон, використовувалися для перевезення гостей.

Через це Даніелю довелося пішки йти до стадіону. Також були хаотичні сцени під час входу на арену через спроби провести деяких гостей вечірки на Вемблі, і Дюбуа опинився заблокованим у самій гущі подій.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.