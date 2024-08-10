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Коляденко стала срібною призеркою Олімпійських ігор з боротьби

Ігор Чернявський — 10 серпня, 22:41
Коляденко стала срібною призеркою Олімпійських ігор з боротьби

Українська борчиня Ірина Коляденко поступилася японці Сакурі Мотокі у фіналі Олімпійських ігор-2024 з вільної боротьби.

Ірина відкрила рахунок, заробивши бал за пасивність суперниці, але наприкінці першого періоду пропустила різку атаку, яка принесла японці 4 бали.

Після перерви українка відчайдушно намагалася переломити хід зустрічі, але Мотокі знову змогла забрати ногу та провести кілька успішних накатів поспіль. Остаточний рахунок сутички — 1:12.

Зазначимо, що на шляху до фіналу 25-річна уродженка Ірпеня перемогла трьох чемпіонок світу різних років.

Слідкуйте за всіма головними подіями передостаннього дня Олімпійських ігор-2024 у текстовій трансляції на Чемпіоні.

Ірина Коляденко Олімпійські ігри-2024 Україна на Олімпіаді-2024 Вільна боротьба

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