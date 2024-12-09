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Фанати Борнмута обрали Забарного найкращим гравцем матчу з Іпсвічем

Руслан Травкін — 9 грудня 2024, 17:58
Фанати Борнмута обрали Забарного найкращим гравцем матчу з Іпсвічем
x.com/afcbournemouth

Українець Ілля Забарний визнаний гравцем матчу в складі Борнмута проти Іпсвіча за версією фанатів "вишень".

Про це повідомила клубна пресслужба.

На його рахунку 6 відборів, 4 заблоковані удари, 4 виграні верхові дуелі та 1 ключова передача.

Нагадаємо, що Борнмут на останніх хвилинах зрівняв рахунок, а потім і вирвав перемогу над аутсайдером АПЛ.

Зазначимо, що аналітичні портали WhoScored та SofaScore поставили гравцю збірної України найвищу оцінку серед усіх футболістів Борнмута.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний

Ілля Забарний

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