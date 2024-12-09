Фанати Борнмута обрали Забарного найкращим гравцем матчу з Іпсвічем

Українець Ілля Забарний визнаний гравцем матчу в складі Борнмута проти Іпсвіча за версією фанатів "вишень".

Про це повідомила клубна пресслужба.

На його рахунку 6 відборів, 4 заблоковані удари, 4 виграні верхові дуелі та 1 ключова передача.

6⃣ Tackles

6⃣ Clearances

4⃣ Blocked shots

4⃣ Aerial duels won

1⃣ Key pass

1⃣ MOTM award 🏆



Your #afcb Man of the Match for an outstanding performance at Portman Road yesterday 🤩🇺🇦 pic.twitter.com/A6v1WYeEvi — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 9, 2024

Нагадаємо, що Борнмут на останніх хвилинах зрівняв рахунок, а потім і вирвав перемогу над аутсайдером АПЛ.

Зазначимо, що аналітичні портали WhoScored та SofaScore поставили гравцю збірної України найвищу оцінку серед усіх футболістів Борнмута.