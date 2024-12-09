Фанати Борнмута обрали Забарного найкращим гравцем матчу з Іпсвічем
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Українець Ілля Забарний визнаний гравцем матчу в складі Борнмута проти Іпсвіча за версією фанатів "вишень".
Про це повідомила клубна пресслужба.
На його рахунку 6 відборів, 4 заблоковані удари, 4 виграні верхові дуелі та 1 ключова передача.
Нагадаємо, що Борнмут на останніх хвилинах зрівняв рахунок, а потім і вирвав перемогу над аутсайдером АПЛ.
Зазначимо, що аналітичні портали WhoScored та SofaScore поставили гравцю збірної України найвищу оцінку серед усіх футболістів Борнмута.