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На Забарного претендують два топклуби АПЛ

Володимир Максименко — 4 червня 2025, 13:44
На Забарного претендують два топклуби АПЛ
Ілля Забарний
AFC Bournemouth

Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний зацікавив два клуби чемпіонату Англії.

Про це повідомляє TBR Football.

Челсі та Ліверпуль продовжують вивчати ринок та додали українця у свій шорт-лист. "Вишні", своєю чергою, не дуже хочуть відпускати свого гравця на тлі можливого трансферу Керкеза.

Забарний перейшов у Борнмут у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

Зазначимо, що найбільш предметний інтерес до захисника виявляє переможець Ліги чемпіонів ПСЖ.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль наблизився до підписання флангового захисника Борнмута.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ілля Забарний Ліверпуль Футбольні трансфери Челсі

Ілля Забарний

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