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Забарний потрапив у збірну найкращих молодих гравців АПЛ

Олександр Булава — 27 травня 2025, 18:35
Забарний потрапив у збірну найкращих молодих гравців АПЛ
Ілля Забарний
AFC Bournemouth

Захисник Борнмута та збірної Ілля Забарний потрапив у команду найкращих молодих (U-21) гравців англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону-2024/25.

Відповідний рейтинг опублікував статистичний портал WhoScored.

Український оборонець відіграв 36 матчів у чемпіонаті Англії в минулому сезоні та відзначився результативною передачею.

На потрапляння до переліку найкращих претендували виключно виконавці, яким 21 або менше років було станом на 16 серпня 2024 року.

Нагадаємо, за підсумками 38 туру Англійської Прем'єр-ліги було визначено остаточних учасників єврокубків від Англії.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний

Ілля Забарний

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