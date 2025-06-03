ПСЖ готовий розпрощатися з росіянином заради трансферу захисника збірної України

ПСЖ готовий продати російського голкіпера Матвєя Сафонова заради придбання українського захисника Борнмута Іллі Забарного.

Про це повідомляє L`Equipe.

Зазначимо, що саме через росіянина українець вирішив не переходити до паризького клубу ще в січні.

За інформацією від видання Забарний виявився для парижан важливішим за запасного воротаря з РФ. Таким способом ПСЖ хоче задобрити українця на перехід з Борнмута.

Раніше повідомлялося, що чинний чемпіон Франції та переможець Ліги чемпіонів сезону 2024/25 серйозно націлений на підписання Забарного.

Зокрема, французький журналіст з RMC Sport Фабріс Гоукінс інформує, що Луїш Кампуш вчора, 2 червня, зустрічався з менеджментом Борнмута, а сам Забарний дав свою згоду на перехід в ПСЖ, тож парижани хочуть закрити трансфер якомога швидше.

При цьому повідомляється, що Борнмут не хоче відпускати Забарного після того, як клуб продав Діна Гейсена в Реал і близький до продажу Мілоша Керкеза Ліверпулю, однак солідна пропозиція може змусити керівництво "вишень" змінити своє рішення.

У контракті Іллі немає клаусули, тож ПСЖ потрібно домовлятися саме з англійським клубом.

Забарний перейшов у Борнмут у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.