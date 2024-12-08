Арсенал без Зінченка зіграв унічию з Фулгемом, Борнмут Забарного вирвав перемогу в Іпсвіча в 15 турі АПЛ

Сьогодні, 8 грудня, відбулися три поєдинки в межах 15 туру Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2024/2025.

Зокрема, лондонський Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, не зумів перемогти Фулгем у виїзному матчі. Український захисник "канонірів" пропустив поєдинок з "дачниками" через пошкодження.

Також Борнмут Іллі Забарного здобув вольову перемогу над Іпсвічем. Український центрбек "вишень" провів увесь матч на полі.

Чемпіонат Англії – АПЛ

8 грудня, 15 тур

Іпсвіч – Борнмут 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Чаплін, 1:1 - 88 Унал, 1:2 - 90+5 Уаттара

Лестер – Брайтон 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Лемпті, 0:2 - 79 Мінте, 1:2 - 86 Варді, 2:2 - 90+1 Де Кордова-Рід

Фулгем – Арсенал 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Хіменес, 1:1 - 52 Саліба

Сьогодні відбудеться ще один поєдинок у межах 15 туру АПЛ:

18:30 Тоттенгем – Челсі

Нагадаємо, вчора відбулися 4 гри. Манчестер Юнайтед зазнав поразки від Ноттінгема (2:3), а Манчестер Сіті не зумів перемогти Кристал Пелес (2:2).