ПСЖ провів перші переговори із Забарним: українець дав згоду на трансфер – ЗМІ
Український захисник Борнмута Ілля Забарний серйозно зацікавив ПСЖ.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, чемпіон Франції та переможець Ліги чемпіонів, окрім Забарного, розглядає на позицію центрального оборонця ще двох гравців, однак їх прізвища не розкриваються.
Водночас зазначається, що саме з оточенням українця були проведені перші переговори.
Тим часом, французький журналіст з RMC Sport Фабріс Гоукінс, на якого Романо посилається, інформує, що Луїш Кампуш вчора, 2 травня зустрічався з менеджментом Борнмута, а сам Забарний дав свою згоду на перехід в ПСЖ, тож парижани хочуть закрити трансфер якомога швидше.
При цьому повідомляється, що Борнмут не хоче відпускати Забарного після того, як клуб продав Діна Гейсена в Реал і близький до продажу Мілоша Керкеза Ліверпуль.
У контракті Іллі немає клаусули, тож ПСЖ потрібно домовлятися з англійським клубом.
Як відомо, у січні український захисник відмовився від переходу в ПСЖ через російського воротаря Матвєя Сафонова, який виступає дублером Джанлуїджі Доннаруми.
Забарний перейшов у Борнмут у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.