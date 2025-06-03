ПСЖ провів перші переговори із Забарним: українець дав згоду на трансфер – ЗМІ

Український захисник Борнмута Ілля Забарний серйозно зацікавив ПСЖ.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, чемпіон Франції та переможець Ліги чемпіонів, окрім Забарного, розглядає на позицію центрального оборонця ще двох гравців, однак їх прізвища не розкриваються.

Водночас зазначається, що саме з оточенням українця були проведені перші переговори.

🚨🔴🔵 Ilya Zabarny, one of three targets on PSG list for new centre back this summer.



Initial contacts took place as @FabriceHawkins reports as defender is on PSG shortlist since January.



Bournemouth will try to keep Zabarny after losing Huijsen and Kerkez-#LFC advanced. pic.twitter.com/W5RlIo06M2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2025

Тим часом, французький журналіст з RMC Sport Фабріс Гоукінс, на якого Романо посилається, інформує, що Луїш Кампуш вчора, 2 травня зустрічався з менеджментом Борнмута, а сам Забарний дав свою згоду на перехід в ПСЖ, тож парижани хочуть закрити трансфер якомога швидше.

При цьому повідомляється, що Борнмут не хоче відпускати Забарного після того, як клуб продав Діна Гейсена в Реал і близький до продажу Мілоша Керкеза Ліверпуль.

🚨🔴🔵 EXCL Le Paris Saint-Germain a fait une offre pour Illia Zabarnyi



🔹 De sources anglaises, le conseiller sportif du club parisien Luis Campos était ainsi dès ce lundi matin en Angleterre, à Bournemouth.



🔹L'international ukrainien est séduit par le projet parisien et a… pic.twitter.com/kcVV8dOTfB — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 3, 2025

У контракті Іллі немає клаусули, тож ПСЖ потрібно домовлятися з англійським клубом.

Як відомо, у січні український захисник відмовився від переходу в ПСЖ через російського воротаря Матвєя Сафонова, який виступає дублером Джанлуїджі Доннаруми.

Забарний перейшов у Борнмут у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.