Забарного визнали найкращим гравцем матчу 15 туру АПЛ Іпсвіч – Борнмут

Український захисник Ілля Забарний став найкращим гравцем матчу Іпсвіч – Борнмут, який 8 грудня відбувся в межах 15 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Аналітичні портали Whoscored та Sofascore оцінили гру оборонця "вишень" у 8,3 бали, що стало найвищим балом серед гравців обох команд.

Забарний вийшов на поле у стартовому складі і зіграв весь матч. За час на полі він 67 разів доторкнувся до м’яча, зробив 5 виносів та 7 відборів, виграв 14 дуелей з 17, припустився 10 втрат м’яча, зробив 10 підбирань, заблокував 4 удари, створив 1 момент й віддав 37 точних передач із 45.

Раніше стало відомо, що скаути Челсі переглядали українського захисника в матчі з Тоттенгемом, що проходив в межах 14 туру Англійської Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв 15 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 32 мільйони євро, контракт діє до літа 2029 року.