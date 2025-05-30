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Стабільний Миколенко, стрімке падіння Мудрика: Transfermarkt оновив вартість українських легіонерів АПЛ

Олексій Мурзак — 30 травня 2025, 18:55
Стабільний Миколенко, стрімке падіння Мудрика: Transfermarkt оновив вартість українських легіонерів АПЛ
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Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість гравців Англійської Прем'єр-ліги, в якій виступають одразу п'ятеро представників України.

Так, подорожчали хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк (+ 3 млн – 15 млн євро) та захисник Борнмута Ілля Забарний, який додав у вартості 2 млн і тепер коштує 42 мільйони.

Водночас стрімкого падіння зазнав Михайло Мудрик, який з грудня відсторонений через допінг – він подешевшав на цілих 12 млн, а півзахисник "канонірів" Олександр Зінченко втратив у ціні 2 мільйони і тепер придбати його можна за 20 млн.

Без змін залишився цінник на захисника Евертона Віталія Миколенка, він, як і раніше, коштує 28 мільйонів.

Найдорожчими гравцями АПЛ є Ерлінг Голанд з Манчестер Сіті (180 млн євро) та Букайо Сака з Арсенала (150 млн євро).

Вартість українських футболістів АПЛ

  • Ілля Забарний (Борнмут) – 42 млн євро (+2 млн)
  • Віталій Миколенко (Евертон) – 28 млн
  • Олександр Зінченко (Арсенал) – 20 млн (-2 млн)
  • Михайло Мудрик (Челсі) – 18 млн (-12 млн)
  • Єгор Ярмолюк (Брентфорд) – 15 млн (+2 млн)

Раніше повідомлялося, що Ілля Забарний потрапив у команду найкращих молодих (U-21) гравців англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону-2024/25.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ерлінг Голанд Ілля Забарний Олександр Зінченко Віталій Миколенко Михайло Мудрик Єгор Ярмолюк

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