Досвідчений нападник Інгульця став гравцем клубу Першої ліги України

Поділля оголосило про перехід ексфорварда Інгульця Артема Сітало.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нападник, якому 1 серпня виповниться 36 років, виступатиме за хмельницьку команду під 11-м номером. Про термін та фінансові умови контракту не розголошується.

Сітало виступав за Інгулець з літа 2021 року. Сумарно за команду він провів 64 матчі у всіх турнірах, записавши до свого активу 17 голів та 7 асистів. Раніше також грав за Кристал, Зірку, Гірник та Олександрію.

Нагадаємо, сезон 2024/25 команда з Петрового завершила на передостанньому місці турнірної таблиці, набравши 24 залікові бали.

Після завершення сезону президент Інгульця Олександр Поворознюк вперше відреагував на виліт свого клубу з Української Прем'єр-ліги, звинувативши у цьому суддівство.

Водночас Поділля під керівництвом Сергія Ковальця, яке також виступає у Першій лізі, відкриє сезон гостьовою грою проти ЮКСА (базова дата туру – 2 серпня).