Повернення Мудрика, новий виклик для Довбика: де грають українці в Європі у сезоні-2026/27

Європейський футбольний сезон-2026/27 для українських легіонерів стартував із помітними змінами. Ціла група футболістів змінила клуби, а хтось досі залишається в пошуку нової команди.

Михайло Мудрик відбув термін дискваліфікації та розпочинає новий етап кар'єри в Тоттенгемі після переходу з Челсі на правах оренди. Ілля Забарний продовжить боротьбу за місце в основі французького ПСЖ, Артем Довбик залишився в Серії А, але змінив Рому на Болонью. Віктор Циганков продовжить кар'єру в нідерландській Ередивізі, підписавши контракт з Аяксом.

"Чемпіон" підготував матеріал про українських легіонерів у сезоні-2026/27: хто в якій лізі гратиме, з якими здобутками підходить до нового сезону та які виклики чекають на наших футболістів.

АПЛ: українська колонія в Англії

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк проводить четвертий поспіль повноцінний сезон у найсильнішій лізі світу. 22-річний футболіст пройшов шлях із молодіжної команди та став міцним гравцем основи "шмелів". У найближчих турах Єгор може провести свій 100-й матч в АПЛ.

Наразі Ярмолюк є найдорожчим українським футболістом в Англійській Прем'єр-лізі. Його вартість становить 32 мільйони євро.

Єгор Ярмолюк Getty Images

Захисник Віталій Миколенко у червні 2026 року підписав новий трирічний контракт з Евертоном. Українець у минулому сезоні провів 33 матчі в АПЛ і всі розпочинав у стартовому складі.

За час виступів Миколенка в Евертоні змінилося вже п'ять тренерів, але це не позначилося на ігровій практиці захисника. Віталій залишається важливим гравцем "ірисок" – ліва бровка міцно закріплена за українцем.

Віталій Миколенко Getty Images

Поки Миколенку не вистачає трофеїв. Кілька сезонів Евертон боровся за виживання в еліті та не міг втрутитися у боротьбу за кубки чи нагороди. У минулому сезоні "сині" фінішували на 13-му місці турнірної таблиці.

Михайло Мудрик продовжить кар'єру в АПЛ. Вінгер збірної України на правах оренди перейшов до Тоттенгема, який очолює екстренер Шахтаря Роберто Де Дзербі. Це мало б допомогти Мудрику швидше адаптуватися до нової команди після тривалої перерви. Втім, є один важливий нюанс. "Шпори" провалили старт сезону, а італієць опинився на межі відставки — все залежатиме від найближчих матчів.

Михайло Мудрик і Роберто Ді Дзербі Getty Images

Враховуючи постійні зміни на тренерському містку Тоттенгема та нестабільні результати, цей варіант із продовженням кар'єри може бути не найкращим для Михайла. До речі, Transfermarkt повернув Мудрику цінник – 15 мільйонів євро.

Список українців в Англії не обмежується гравцями АПЛ. У Чемпіоншипі – другому за рівнем дивізіоні – грають Максим Таловєров (Сток Сіті) та Іван Варфоломєєв (Лінкольн Сіті). Гравець юнацької збірної України U-19 Патрік Сикут виступає за Пітерборо у Лізі 1 – третьому англійському дивізіоні.

Патрік Сикут у матчі за Пітерборо ФК Пітерборо

Вінгер Тимур Тутєров упродовж сезону може дебютувати в АПЛ, але наразі виступає за молодіжну команду Сандерленда U-21. Також на молодіжному та юнацькому рівнях грають Зак Бауманн (Норвіч U-21), Мирослав Васковський (академія Ліверпуля) і Даніель Рудін (академія Брайтона).

Серія А: перезавантаження для Довбика

У різних дивізіонах Італії грають 55 українців, але після відходу Руслана Маліновського з Дженоа на елітному рівні залишився лише один наш співвітчизник – Артем Довбик. 29-річний форвард продовжить виступи в Серії А у складі Болоньї, куди перебрався на правах оренди.

Володар "Трофея Пічічі" став першим українцем в історії "червоно-синіх" та спробує перезавантажити кар'єру в одній із найсильніших ліг світу. Старт сезону вже приніс Довбику перший гол у Серії А за Болонью.

Артем Довбик Getty Images

У сезоні-2026/27 клуб українця гратиме виключно у внутрішніх турнірах – Серії А та Кубку Італії.

У нижчих лігах Італії чимало знайомих прізвищ. Форвард Богдан Попов разом з Емполі спробує повернутися до еліти. У Серії D – четвертому дивізіоні – грають ексгравець київського Арсеналу Танасій Косован, вихованець Ювентуса Андрій Фірман у складі Бра, а його одноліток Владислав Нагрудний, який перебував у системі Мілана, виступає за Тернану.

Богдан Попов Getty Images

Ціла група юних українців представлена в академіях елітних італійських клубів: у Ювентусі – Давід Відзівашець, у Наполі – Микита Мельник, у Мілані – Ярослав Харкевич і Богдан Бегметюк, у Болоньї – Захар Онищук, у Ромі – Максим Тавровецький. В Аталанті U-17 виступає півзахисник Нікола Каппеллато, який влітку отримав українське громадянство та дебютував за збірну України U-17.

Ла Ліга: Лунін залишився на "Сантьяго Бернабеу"

Після вильоту Жирони з Ла Ліги в найсильнішій лізі Іспанії залишився один представник України – воротар Реала Андрій Лунін. Влітку майбутнє українця було предметом трансферних чуток, але він вирішив залишитися в Мадриді. Для 27-річного голкіпера сезон-2026/27 стане сьомим у Реалі.

За час виступів у "королівському клубі" Лунін зібрав вражаючу колекцію з 11 трофеїв, але поки не може виграти конкуренцію у "вічного" першого номера "вершкових" Тібо Куртуа.

Андрій Лунін instagram.com/lunin_andrey/

У Ла Лігу 2 опустився найбільш український клуб Іспанії – Жирона, де продовжують грати Владислав Ванат, Владислав Крапівцов та Олександр Пищур. Уродженець Ковеля Владислав Копотун розпочав новий сезон у Ла Лізі 2. 25-річний нападник дебютував за Кадіс, куди перейшов з Алькоркону. У нижчих дивізіонах він демонстрував непогану результативність і тепер отримав новий виклик.

Владислав Ванат instagram.com/gironafc/

Голкіпер Яків Кінарейкін (Вільярреал) та захисник Владислав Кисіль (Хетафе) очікують на свій шанс дебютувати за основні команди, але поки виступають за дублерів.

Серед вихованців іспанських академій давно привертає увагу Артем Рибак з Барселони, якого називають "українським Мессі". 16-річний юнак перебуває на провідних ролях у команді U-18, а у червні 2026 року підписав новий контракт із "блаугранас".

Артем Рибак instagram.com/artemrybak17/

Андрій Лунін зробив гарну рекламу українським голкіперам в Іспанії. Лише подивіться, скільки їх виступає за юнацькі команди: Реал – Ілля Волошин і Давид Кравець, Барселона – Олександр Сімосков, Бетіс – Ян Журавський і Федір Ткаченко, Атлетико – Гліб Удовиченко, Ов'єдо – Кирило Романченко, Леванте – Ігор Галдін, Хетафе – Захар Повстюк. Схоже, що кожна академія мріє підписати українського голкіпера.

Бундесліга: дебютний сезон Коноплі

За даними Transfermarkt, Німеччина лідирує за кількістю українських легіонерів серед усіх країн світу – 749. Проте у Бундеслізі представник нашої держави лише один – Юхим Конопля у менхенгладбахській Боруссії.

27-річний захисник не став продовжувати контракт із Шахтарем заради виступів за кордоном. Вирвавшись із "золотої клітки", Юхим на правах вільного агента підписав контракт із "Гладбахом".

Юхим Конопля instagram.com/konoplya_efim26/

Через травму дебют захисника збірної України у Бундеслізі відкладається. Конопля зазнав ушкодження під час підготовки до сезону. Його повернення до заявки очікується на початку жовтня.

У Другій Бундеслізі розпочав сезон форвард юнацької збірної України U-19 Дмитро Богданов, який на правах оренди гратиме за Енергі Котбус. Його контракт належить берлінському Уніону.

Дмитро Богданов instagram.com/_mitia_13_/

Серед резервістів елітних клубів Бундесліги варто звернути увагу на ще одного героя юнацького Євро-2026 – Богдана Оличенка. Півзахисник Баварії нещодавно забив "сухий лист" та очікує на дебют за основу.

У заявках команд із регіональних ліг багато відомих українців із досвідом виступів в УПЛ та збірній України. Зокрема, у матчах аматорів можна побачити Володимира Прийомова (ексвінгер Металурга Донецьк), Антона Шиндера (ексфорвард Таврії), молодшого брата Руслана Ротаня – Олексія Ротаня, Андрія Мостового (ексгравець Десни), Ігоря Тищенка (ексгравець Маріуполя) та багато інших відомих особистостей.

Французька Ліга 1: Забарний у боротьбі за основу ПСЖ

Захисник збірної України Ілля Забарний проводить другий сезон в одному з найсильніших клубів світу. Лише за один рік українець поповнив свою колекцію п'ятьма трофеями. Проте в ігровому плані не все гладко.

Забарний так і не став твердим гравцем основи в команді Луїса Енріка. У минулому сезоні він зіграв 37 матчів, але всю стадію плейоф Ліги чемпіонів просидів у запасі, а у фіналі проти Арсенала вийшов на останні 15 хвилин.

Ілля Забарний із Суперкубком УЄФА Getty Images

Нинішній сезон український центрбек теж розпочав гравцем запасу, зігравши повний поєдинок у програному Лансу (0:1) матчі за Суперкубок Франції.

Загалом у Франції невелика кількість українських легіонерів – лише вісім. В академіях елітних клубів практично немає українців, а серед відомих гравців можна згадати Олександра Головка (Раон-л'Етап) – сина легенди Динамо, і ексзахисника Арсеналу Юрія Бушмана (Босолей). Однак вони грають на аматорському рівні.

За межами топ-5: Циганков у Аяксі, бомбардир Сікан і невизначеність Яремчука

А що ж відбувається за межами "Великої п'ятірки"? У португальській Премейрі троє українців: у Бенфіці продовжать виступи Анатолій Трубін і Георгій Судаков, а за Аруку з нового сезону гратиме львів'янин Орест Лебеденко.

Трубін влітку міг опинитися в Ювентусі, але перехід так і не відбувся.

Анатолій Трубін і Георгій Судаков instagram.com/anatoliytrubin81/

У бельгійській лізі Жупіле увага вболівальників буде прикута до Андерлехта, за який виступає Данило Сікан. В умовах дефіциту форвардів уродженець Житомира може повернутися до збірної, оскільки забив шість голів у 11 матчах нового сезону.

Данило Сікан Getty Images

Півзахисник Сергій Сидорчук завершив виступи у збірній України, але не планує вішати бутси на цвях. Колишній лідер Динамо четвертий сезон проводить у Вестерло.

Дивізіоном нижче за Ейпен грає Ігор Пластун, а за резервістів Гента – півзахисник Олександр Сорока та вінгер Руслан Видиш.

Нідерландська Ередивізі влітку поповнилася черговим українцем. Віктор Циганков не без скандалу залишив Жирону та підписав контракт з Аяксом. Він став третім українцем у складі амстердамців, за яких раніше грали Андрій Демченко та Олександр Зінченко.

Віктор Циганков ФК Аякс

Поруч – молодий Артем Степанов, який продовжує виступати за Утрехт на правах оренди з Баєра. На старті сезону нападник уже забив чотири голи у п'яти матчах.

У Туреччині до Арсенія Батагова приєднався досвідчений Руслан Маліновський. Півзахисник гратиме в Трабзонспорі разом із однією з головних зірок світового футболу – Мохаммедом Салахом, який влітку перейшов до турецького клубу після дев'яти років у Ліверпулі. Клуб підписав українського хавбека на три роки.

Руслан Малиновський Getty Images

Польська Екстракляса давно приваблює українських легіонерів. На провідних ролях у Ракуві – Владислав Кочергін, а Максим Хлань у минулому сезоні допоміг Гурніку стати срібним призером. Форвард Богдан В'юнник продовжить кар'єру в найтитулованішому клубі Польщі – Легії Варшава. Ще один вихованець Шахтаря Роман Якуба представляє Заглемб'є, а Єгор Маценко, який пройшов систему Динамо, – Шльонськ.

Влітку поповнився український легіон у грецькій Суперлізі: до форварда Олімпіакоса Романа Яремчука і голкіпера Панетолікоса Євгенія Кучеренка приєднався вінгер Олександр Зубков, який у новому сезоні гратиме за афінський АЕК.

Щоправда, майбутнє самого Яремчука в Олімпіакосі залишається під питанням. Від початку сезону він не потрапляв до заявки команди на матчі єврокубків та чемпіонату. Лише після травми основного форварда Аюба Ель-Каабі українець отримав шанс зіграти та провів 19 хвилин у матчі Кубку Греції проти Волоса (3:2).

Роман Яремчук instagram.com/r.yaremchuk/

Українці в чемпіонатах, де футбол на підйомі

До цієї категорії віднесемо чемпіонати країн, які перебувають вище України у клубному рейтингу УЄФА, але нижче грецької Суперліги, яка перебуває на 12 місці.

У Першому дивізіоні Кіпру одразу четверо українців заявлені за клуб Красава, який належить російському блогеру Євгенію Савіну. За команду з Іпсонаса виступають Євгеній Сердюк, Дмитро Мельниченко, Юрій Авраменко та Євген Будник. Як відомо, Красаву з липня 2026 року очолює Дмитро Чигринський.

Угорські клуби традиційно орієнтуються на український ринок. Серед помітних постатей варто виділити гравця молодіжної збірної Данило Кревсуна, який влітку приєднався до Залаегерсега.

Данило Кревсун ФК Залаегерсег

А от у чемпіонаті Румунії українці вийшли на провідні ролі нещодавно. Проривом став перехід до Унівеситаті Крайова захисника Олександра Романчука і голкіпера Павла Ісенка. За підсумком минулого сезону українці допомогли команді здобути чемпіонство, виграти Кубок і Суперкубок Румунії. Як підсумок – Романчук потрапив у поле зору тренерського штабу збірної України та дебютував за національну команду в матчі з Польщею (2:0).

Олександр Романчук з виграними трофеями instagram.com/oleksandrromanchuk74/

Помітні українські футболісти є і в інших лігах. Як, наприклад, 17-річний півзахисник хорватського Хайдука Адам Гурам, який забив Жальгірісу у Лізі конференцій і віддав три асисти у чотирьох матчах чемпіонату.

Хто б міг подумати, що навіть у футбольних карликах Європи – Ліхтенштейні, Сан-Марино, Андоррі та на Фарерських островах – можна знайти українських легіонерів. Проте це вже зовсім інша історія.

Вільні агенти: хто ще шукає клуб

Після завершення контракту з Аяксом у статусі вільного агента досі перебуває Олександр Зінченко. Півзахисником збірної України ще нещодавно цікавилися провідні клуби Серії А, але до предметних переговорів справа так і не дійшла.

Олександр Зінченко instagram.com/zinchenko/

Олександр Гуцуляк влітку залишив Полісся із наміром продовжити виступи в закордонному чемпіонаті. Серед претендентів називалися турецькі, ізраїльські та бельгійські клуби. Однак конкретним варіантом справа поки не завершилася, тож 28-річний вінгер залишається без клубу та продовжує пошуки нового місця для продовження кар'єри.

Досі не визначився з майбутнім клубом і Віктор Коваленко. Після виступів у кіпрському Олімпіакосі експівзахисник збірної України перебуває в статусі вільного агента.

Наприкінці сезону-2025/26 завершився контракт з Вотфордом у Крістіана Шевченко – сина президента УАФ і легенди футболу Андрія Шевченка. Наразі колишньому вінгеру юнацької збірної України 19 років і тепер потрібно зробити новий крок у дорослий футбол, якщо він вирішив продовжувати кар'єру.

Крістіан Шевченко ФК Вотфорд

Колишній півзахисник Динамо і збірної України Роман Безус понад 10 років виступає в закордонних чемпіонатах. Однак на початку липня він отримав статус вільного агента і теж перебуває без клубу. Попередній сезон один з найтехнічніших українців провів у кіпрському Анортосісі.

Нижче представлена таблиця з українськими легіонерами у сезоні-2026/27. До неї внесені футболісти, які виступають у чемпіонатах країн, що в рейтингу УЄФА розташовані з 1-го по 12-ге місце. Статистика виступів у національних чемпіонатах наведена станом на 9 вересня 2026 року.

Українські легіонери у європейських чемпіонатах у сезоні-2026/27 Чемпіонат Футболіст Клуб Вік Позиція Статистика АПЛ Єгор Ярмолюк Брентфорд 22 півзахисник АПЛ: 98 матчів (1 гол) АПЛ Віталій Миколенко Евертон 27 захисник АПЛ: 146 матчів (4 голи) АПЛ Михайло Мудрик Тоттенхем 25 вінгер АПЛ: 54 матчі (5 голів) Серія А Артем Довбик Болонья 29 форвард Серія А: 49 матчів (16 голів) Ла Ліга Андрій Лунін Реал 27 воротар Ла Ліга: 48 матчів (-45 м'ячів) Бундесліга Юхим Конопля Боруссія М 27 захисник Бундесліга: 0 Ліга 1 Ілля Забарний ПСЖ 24 захисник Ліга 1: 28 матчів (1 гол) Прімейра Анатолій Трубін Бенфіка 25 воротар Прімейра: 92 матчі (-74 м'ячі) Прімейра Георгій Судаков Бенфіка 24 півзахисник Прімейра: 26 матчів (4 голи) Прімейра Орест Лебеденко Арука 27 захисник Прімейра: 42 матчі (2 голи) Ліга Жупіле Данило Сікан Андерлехт 25 форвард Жупіле: 14 матчів (3 голи) Ліга Жупіле Сергій Сидорчук Вестерло 35 півзахисник Жупіле: 61 матч (3 голи) Ередивізі Віктор Циганков Аякс 28 вінгер Ередивізі: 1 матч Ередивізі Артем Степанов Утрехт 19 форвард Ередивізі: 17 матчів (8 голів) Турецька Суперліга Арсеній Батагов Трабзонспор 24 захисник Суперліга: 42 матчі (1 гол) Турецька Суперліга Руслан Малиновський Трабзонспор 33 півзахисник Суперліга: 2 матчі Екстракляса Максим Хлань Гурнік 23 вінгер Екстракляса: 62 матчі (12 голів) Екстракляса Владислав Кочергін Ракув 30 півзахисник Екстракляса: 11 матчів (18 голів) Екстракляса Роман Якуба Заглемб'є 25 захисник Екстракляса: 91 матч (7 голів) Екстракляса Богдан В'юнник Легія 24 форвард Екстракляса: 57 матчів (10 голів) Екстракляса Єгор Маценко Шльонськ 24 захисник Екстракляса: 55 матчів (5 голів) Чеська Перша ліга Назар Домчак Славія Прага 19 воротар Чеська Перша ліга: 0 Чеська Перша ліга Максим Дячук Банік 23 захисник Чеська Перша ліга: 2 матчі Чеська Перша ліга Євгеній Скиба Банік 23 захисник Чеська Перша ліга: 14 матчів Чеська Перша ліга Едуард Соболь Яблонець 31 захисник Чеська Перша ліга: 54 матчів (3 голи) Чеська Перша ліга Самуель Обіная Богеміанс 1905 21 півзахисник Чеська Перша ліга: 7 матчів Чеська Перша ліга Артем Гаржа Тепліце 19 півзахисник Чеська Перша ліга: 1 матч Чеська Перша ліга Денис Тарадуда Тепліце 26 захисник Чеська Перша ліга: 0 Грецька Суперліга Олександр Зубков АЕК 30 вінгер Суперліга: 3 матчі Грецька Суперліга Роман Яремчук Олімпіакос 31 форвард Суперліга: 33 матчі (4 голи) Грецька Суперліга Євгеній Кучеренко Панетолікос 27 воротар Суперліга: 23 матчі (-27 м'ячів)



Європейський сезон-2026/27 лише розпочинається, але українцям уже є за ким стежити. Попереду кампанія, яка може принести нашим легіонерам не лише нові команди та виклики, а й чимало яскравих історій.