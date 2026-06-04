Півзахисник збірної Італії та Аталанти гратиме за Україну
Футболіст Аталанти та Італії U-16 Нікола Каппеллато отримав виклик до юнацької збірної України U-17.
Про це повідомила пресслужба УАФ.
Талановитий центральний півзахисник раніше виступав за збірну Італії U-16. На рахунку 16-річного футболіста 1 гол у 3 товариських матчах на Турнірі розвитку УЄФА, який проходив у травні цього року у Португалії. Загалом Нікола зіграв за юнацьку "Скуадру адзурру" 4 поєдинки.
У складі збірної України Каппеллато готуватиметься до матчів відбору чемпіонату Європи 2026 року. Загалом наставник "синьо-жовтих" Олександр Ситник викликав на збір 21 футболіста.
У межах другого кваліфікаційного раунду ЧЄ-2026 в албанському місті Дурес українці проведуть поєдинки проти Латвії (6 червня) та Албанії (9 червня).
Склад юнацької збірної України (U-17)
- Воротарі: Олександр Степанов (Шахтар Донецьк), Ігнат Спода (Полісся Житомир), Денис Столяренко (Легія Варшава, Польща)
- Захисники: Єгор Оніщук, Ярослав Бицик (обидва – Шахтар Донецьк), Тимофій Парінов (Динамо Київ), Богдан Левицький (Рух Львів), Артем Демчук (Маккабі Хайфа, Ізраїль), Данило Приходько (Полісся Житомир)
- Півзахисники: Всеволод Лінніков (Штутгарт, НІмеччина), Євгеній Волошко, Арсеній Сафонов (обидва – Шахтар Донецьк), Адам Гурам (Гайдук Спліт, Хорватія), Ярослав Кожушко (Славія Прага, Чехія), Данило Удовиченко (ЛНЗ Черкаси), Євгеній Горбатов (Олександрія), Нікола Каппеллато (Аталанта Бергамо, Італія), Ярослав Буравцов (Динамо Київ).
- Нападники: Олег Дзюринець (Рух Львів), Максим Угрік (Рух Львів), Даніїл Пилипчук (Легія Варшава, Польща)
Резерв
- Захисники: Маркіян Панчишин (Карпати Львів), Захар Оніщук (Болонья Італія).
- Півзахисники: Олександр Гоч (Рух Львів), Іван Задоєнко (Кривбас Кривий Ріг).
Раніше повідомлялося, що уродженець Боснії Сергій Ігнатков отримав українське громадянство та представлятиме збірну України U-19 на Євро-2026.