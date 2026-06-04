Півзахисник збірної Італії та Аталанти гратиме за Україну

Футболіст Аталанти та Італії U-16 Нікола Каппеллато отримав виклик до юнацької збірної України U-17.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Талановитий центральний півзахисник раніше виступав за збірну Італії U-16. На рахунку 16-річного футболіста 1 гол у 3 товариських матчах на Турнірі розвитку УЄФА, який проходив у травні цього року у Португалії. Загалом Нікола зіграв за юнацьку "Скуадру адзурру" 4 поєдинки.

У складі збірної України Каппеллато готуватиметься до матчів відбору чемпіонату Європи 2026 року. Загалом наставник "синьо-жовтих" Олександр Ситник викликав на збір 21 футболіста.

У межах другого кваліфікаційного раунду ЧЄ-2026 в албанському місті Дурес українці проведуть поєдинки проти Латвії (6 червня) та Албанії (9 червня).

Склад юнацької збірної України (U-17)

Воротарі: Олександр Степанов (Шахтар Донецьк), Ігнат Спода (Полісся Житомир), Денис Столяренко (Легія Варшава, Польща)

Олександр Степанов (Шахтар Донецьк), Ігнат Спода (Полісся Житомир), Денис Столяренко (Легія Варшава, Польща) Захисники: Єгор Оніщук, Ярослав Бицик (обидва – Шахтар Донецьк), Тимофій Парінов (Динамо Київ), Богдан Левицький (Рух Львів), Артем Демчук (Маккабі Хайфа, Ізраїль), Данило Приходько (Полісся Житомир)

Єгор Оніщук, Ярослав Бицик (обидва – Шахтар Донецьк), Тимофій Парінов (Динамо Київ), Богдан Левицький (Рух Львів), Артем Демчук (Маккабі Хайфа, Ізраїль), Данило Приходько (Полісся Житомир) Півзахисники: Всеволод Лінніков (Штутгарт, НІмеччина), Євгеній Волошко, Арсеній Сафонов (обидва – Шахтар Донецьк), Адам Гурам (Гайдук Спліт, Хорватія), Ярослав Кожушко (Славія Прага, Чехія), Данило Удовиченко (ЛНЗ Черкаси), Євгеній Горбатов (Олександрія), Нікола Каппеллато (Аталанта Бергамо, Італія), Ярослав Буравцов (Динамо Київ).

Всеволод Лінніков (Штутгарт, НІмеччина), Євгеній Волошко, Арсеній Сафонов (обидва – Шахтар Донецьк), Адам Гурам (Гайдук Спліт, Хорватія), Ярослав Кожушко (Славія Прага, Чехія), Данило Удовиченко (ЛНЗ Черкаси), Євгеній Горбатов (Олександрія), Нікола Каппеллато (Аталанта Бергамо, Італія), Ярослав Буравцов (Динамо Київ). Нападники: Олег Дзюринець (Рух Львів), Максим Угрік (Рух Львів), Даніїл Пилипчук (Легія Варшава, Польща)

Резерв

Захисники: Маркіян Панчишин (Карпати Львів), Захар Оніщук (Болонья Італія).

Маркіян Панчишин (Карпати Львів), Захар Оніщук (Болонья Італія). Півзахисники: Олександр Гоч (Рух Львів), Іван Задоєнко (Кривбас Кривий Ріг).

УАФ

Раніше повідомлялося, що уродженець Боснії Сергій Ігнатков отримав українське громадянство та представлятиме збірну України U-19 на Євро-2026.