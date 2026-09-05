Мудрик вперше потрапив у заявку Тоттенгема на матч АПЛ

Український вінгер Михайло Мудрик вперше потрапив у заявку Тоттенгема на офіційний матч.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

У суботу, 5 вересня, Тоттенгем у третьому турі АПЛ на виїзді зіграє з Ноттінгем Форест. Початок поєдинку – о 17:00 за київським часом. Мудрик опинився в заявці Тоттенгема, проте розпочне матч на лаві запасних.

Нагадаємо, український вінгер перейшов у Тоттенгем із Челсі на правах оренди 2 вересня. В орендній угоді прописана опція викупу за 75 мільйонів фунтів.

Перехід Мудрика в Тоттенгем викликав скепсис багатьох фахівців на Туманному Альбіоні. Нещодавно популярний ресурс The Athletic поставив українця на 153 місце в рейтингу всіх 155 трансферів АПЛ літнього вікна 2026 року.