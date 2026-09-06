Колишня зірка Челсі епічно відшив фаната, який намагався затролити футболіста

Англійський захисник Бен Чілвелл став справжнім героєм матчу Крістал Пелес проти Фулгема і після фінального свистка ще й ефектно відповів фанату суперника.

У поєдинку третього туру АПЛ, який відбувся у суботу, 5 вересня, Крістал Пелес двічі поступався в рахунку, але зрештою зумів здійснити камбек і вирвати перемогу — 3:2.

Головним героєм зустрічі став саме Чілвелл. Англієць з'явився на полі лише на 74-й хвилині, але йому знадобилося всього три хвилини, щоб відзначитися переможним голом.

Після матчу один із фанатів Фулгема вирішив зачепити футболіста, коли той прямував до роздягальні.

Вболівальник назвав Чілвелла "вигнанцем із Челсі", намагаючись спровокувати англійця. Втім, Бен навіть не подумав вступати у серйозну суперечку. Футболіст лише посміхнувся та коротко відповів:

"Змирися з поразкою".

Раніше повідомлялося, що в Італії фанат вибіг на поле і травмував брутальним підкатом зірку Ювентуса.