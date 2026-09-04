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Італійський топклуб розглядає кандидатуру Зінченка – ЗМІ

Олег Дідух — 4 вересня 2026, 13:49
Італійський топклуб розглядає кандидатуру Зінченка – ЗМІ
Олександр ЗІнченко
ФК Аякс

Лівий захисник/центральний півзахисник збірної України Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в Ромі.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

В останні дні трансферного вікна Рома не зуміла вирішити проблему кадрового дефіциту на позиції лівого захисника. Тепер керівництво італійського клубу спробує вирішити цю проблему за допомогою ринку вільних агентів.

Рома розглядає дві кандидатури на підсилення лівого флангу захисту – це Зінченко та португалець Рафаел Геррейру, який влітку поточного року покинув Баварію на правах вільного агента.

Зінченко теж став вільним агентом минулого літа, коли завершився термін дії його контракту з Арсеналом. Минулий сезон він провів у орендах у Ноттінгем Форест і Аяксі. У лютому отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна, відновлення від якого триває і досі.

Олександр Зінченко Рома Рафаел Геррейру

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