Ньюкасл врятувався від поразки в матчі 5 туру АПЛ з Борнмутом

У суботу, 5 вересня, продовжився третій тур АПЛ сезону-2026/27. Ігровий день розпочався з матчу між Борнмутом і Ньюкаслом. Господарі поступалися в рахунку 062, проте зуміли здійснити камбек і звести матч до нічиєї 2:2.

Чемпіонат Англії – АПЛ

3 тур, 5 вересня

Ньюкасл – Борнмут – 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 9 Таверньє, 0:2 – 35 Тшау, 1:2 – 37 Барнс, 2:2 – 88 Ремзі

Також у суботу, 5 вересня, відбудуться ще 6 матчів у рамках 3 туру АПЛ:

17:00 Брайтон – Лідс

17:00 Брентфорд – Сандерленд

17:00 Манчестер Сіті – Ковентрі

17:00 Ноттінгем Форест – Тоттенгем

17:00 Фулгем – Крістал Пелес

19:30 Халл Сіті – Астон Вілла

Михайло Мудрик має шанс дебютувати за Тоттенгем, він потрапив у заявку на матч із Ноттінгем Форест.

Третій тур АПЛ розпочався напередодні, 4 вересня, з виїзної перемоги Ліверпуля над Іпсвічем.