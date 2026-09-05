Ньюкасл врятувався від поразки в матчі 5 туру АПЛ з Борнмутом
У суботу, 5 вересня, продовжився третій тур АПЛ сезону-2026/27. Ігровий день розпочався з матчу між Борнмутом і Ньюкаслом. Господарі поступалися в рахунку 062, проте зуміли здійснити камбек і звести матч до нічиєї 2:2.
Чемпіонат Англії – АПЛ
3 тур, 5 вересня
Ньюкасл – Борнмут – 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 – 9 Таверньє, 0:2 – 35 Тшау, 1:2 – 37 Барнс, 2:2 – 88 Ремзі
Також у суботу, 5 вересня, відбудуться ще 6 матчів у рамках 3 туру АПЛ:
- 17:00 Брайтон – Лідс
- 17:00 Брентфорд – Сандерленд
- 17:00 Манчестер Сіті – Ковентрі
- 17:00 Ноттінгем Форест – Тоттенгем
- 17:00 Фулгем – Крістал Пелес
- 19:30 Халл Сіті – Астон Вілла
Михайло Мудрик має шанс дебютувати за Тоттенгем, він потрапив у заявку на матч із Ноттінгем Форест.
Третій тур АПЛ розпочався напередодні, 4 вересня, з виїзної перемоги Ліверпуля над Іпсвічем.