Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Романчук: Довго мріяв про дебют за збірну України

Олег Дідух — 2 червня 2026, 19:14
Романчук: Довго мріяв про дебют за збірну України
Олександр Романчук
Getty Images

Центральний захисник румунської Універсітатя Крайова Олександр Романчук поділився враженнями від дебюту за збірну України.

Відповідний пост гравець опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Дебют за збірну України – це день, який став для мене дуже особливим. Я довго мріяв про цей момент і багато працював, щоб одного дня одягнути футболку національної збірної. Були різні періоди, важкі тренування, але я завжди вірив, що цей день настане.

Для мене велика честь представляти Україну на міжнародній арені. Особливо зараз, коли наша країна проходить через такі важкі часи. Вийти на поле під синьо-жовтим прапором — це емоції, які неможливо описати словами.

Дякую всім, хто підтримував мене, був поруч і вірив у мене. Окрема подяка за довіру тренерському штабу збірної, який дав мені цей шанс. Я ніколи не забуду цей день. Слава Україні! Героям Слава!", – написав захисник.

Нагадаємо, 31 травня Романчук взяв участь у товариському матчі збірної України проти Польщі, який команда Андреа Мальдери виграла 2:0.

Збірна України з футболу Олександр Романчук

Олександр Романчук

У матчі з Польщею за збірну України дебютували двоє гравців
Український захисник зацікавив клуби Бундесліги
Романчук потрапив до символічної команди сезону чемпіонату Румунії
Двоє українських легіонерів допомогли Університатя Крайова вперше за 35 років стати чемпіоном Румунії
Колишній гравець Динамо та Кривбасу й ексголкіпер Ворскли стали володарями Кубку Румунії

Останні новини