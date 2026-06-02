Романчук: Довго мріяв про дебют за збірну України

Центральний захисник румунської Універсітатя Крайова Олександр Романчук поділився враженнями від дебюту за збірну України.

Відповідний пост гравець опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Дебют за збірну України – це день, який став для мене дуже особливим. Я довго мріяв про цей момент і багато працював, щоб одного дня одягнути футболку національної збірної. Були різні періоди, важкі тренування, але я завжди вірив, що цей день настане.

Для мене велика честь представляти Україну на міжнародній арені. Особливо зараз, коли наша країна проходить через такі важкі часи. Вийти на поле під синьо-жовтим прапором — це емоції, які неможливо описати словами.

Дякую всім, хто підтримував мене, був поруч і вірив у мене. Окрема подяка за довіру тренерському штабу збірної, який дав мені цей шанс. Я ніколи не забуду цей день. Слава Україні! Героям Слава!", – написав захисник.